Cerca de 350 mil acompañan a Miss Universo Fátima Bosch en eventos de recibimiento en México

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, durante su recibimiento en México. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado domingo, cerca de 350,000 personas se dieron cita en Teapa, una tranquila ciudad en el estado de Tabasco, para rendir homenaje y celebrar a Fátima Bosch.

Tras su reciente coronación como Miss Universo 2025, regresó a su tierra natal para compartir este logro con su gente.

Desde el Estadio Centenario 27 de Febrero hasta las calles de Teapa, la celebración se vivió como una fiesta colectiva que congregó a miles de personas que no solo aplaudían a la nueva reina de belleza, sino que también celebraban el éxito de una de las suyas, una joven que nació y creció en Tabasco y ahora brilla en el escenario más grande del mundo.

La organización de Miss Universo destacó este hecho como algo "nunca antes visto", subrayando la magnitud de la celebración.

Fátima Bosch, visiblemente emocionada, compartió a través de sus redes sociales fotos y videos del evento.

"Un momento donde cada voz, cada sonrisa y cada lágrima formaron parte de un recuerdo compartido que perdurará mucho más allá de este día", escribió, dejando claro que para ella, este no era solo un triunfo personal, sino una victoria que pertenece a su gente, a su tierra.

Comparación con grandes momentos históricos

Para los asistentes, la celebración de Fátima Bosch no solo evocó el orgullo de ver a una tabasqueña coronada como Miss Universo, sino que el ambiente vivido ese día recordó la algarabía de eventos históricos.

Algunos asistentes incluso hicieron paralelismos con la legendaria presentación de Selena Quintanilla en Houston, un concierto que marcó un antes y un después en la historia de la música latina.

La magnitud del apoyo y la pasión de los seguidores de Bosch fueron tan intensos que el evento se sintió como un fenómeno cultural, no solo para Teapa, sino para todo México.

Antes de llegar al estadio, Bosch vivió un recorrido por las calles de Tabasco, un verdadero desfile de afecto y reconocimiento.

A lo largo del camino, la multitud se congregó para recibirla con bailes, música y muestras de cariño.

A través de sus redes sociales, la joven reina de belleza compartió la emoción de este recorrido, que para ella significó más que un simple desfile: "Lo que comenzó como un viaje de sueños regresó como una celebración de amor, unidad y gratitud", expresó.