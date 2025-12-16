Proyecto dominicano "Jaragua no cae", premiado en la Bienal Internacional de Arquitectura del Caribe

Portada de la obra "Jaragua no cae". ( FUENTE EXTERNA )

Jaragua no cae, proyecto desarrollado por el arquitecto Alex Martínez Suárez y la curadora Rab Messina, fue reconocido con la Medalla de Plata como ganador en la categoría Difusión de la Arquitectura en la Primera Bienal Internacional de Arquitectura del Caribe, celebrada recientemente en Tulum, México.

El galardón destaca la importancia del proyecto como ejercicio ejemplar de investigación, divulgación y recuperación crítica de la memoria arquitectónica caribeña.

Jaragua no cae reconstruye la asombrosa y turbulenta historia del Hotel Jaragua, uno de los íconos más significativos de la arquitectura moderna del Caribe.

Inaugurado en 1942 en plena dictadura de Rafael L. Trujillo y demolido en 1985 bajo una administración igualmente cuestionada, el edificio fue durante décadas un referente para la arquitectura hotelera de la región y un símbolo de la modernidad dominicana.

El proyecto —publicado como libro y acompañado de una exposición virtual— exhuma este hito olvidado. Lo presenta a través de una investigación amplia y accesible a través de fotografías, archivos, planos, prensa histórica y testimonios.

Además, articula una narrativa que mezcla política, cultura popular y urbanismo para contar cómo el Jaragua influyó en la arquitectura del Caribe y por qué su destrucción se convirtió en una herida patrimonial que aún define a Santo Domingo.

La exposición virtual, disponible en español e inglés, reúne más de 500 imágenes, audios históricos y material audiovisual del edificio original. El libro también puede descargarse gratuitamente.

Ambos recursos fueron posibles gracias al apoyo del Centro León y una subvención de investigación de la Fundación Graham para Estudios Avanzados en Bellas Artes.

Reconocimiento

Con esta Medalla de Plata en la categoría Difusión de la Arquitectura, la Bienal del Caribe reconoce el valor del proyecto como plataforma de preservación de la memoria de la arquitectura moderna, así como su contribución al debate contemporáneo sobre patrimonio, conservación y futuro urbano en el Caribe.

Este encuentro internacional estuvo organizado por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM) con el apoyo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA).

Los interesados pueden ver el proyecto en la página web www.jaraguanocae.do

