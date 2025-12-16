La poeta dominicana Rosa Lía Gilbert lanza poemario bilingüe

La poeta dominicana Rosa Lía Gilbert realizó el lanzamiento oficial de la primera colección de poesía bilingüe Under the Samán Tree: Poems on Home, Longing, and Belonging (Bajo el árbol Samán: poemas sobre el hogar, la nostalgia y la pertenencia), un compendio de poemas que exploran la realidad de la identidad inmigrante, la fe y búsqueda de hogar.

Cruzando océanos tanto literales como emocionales, Under the Samán Tree invita a sus lectores a regresar a la República Dominicana, la patria que añora, y así mismo acompañar a la autora mientras atraviesa las complejidades de la experiencia de la inmigración estadounidense.

A través de un lenguaje evocador y profundamente espiritual, la colección aborda las preguntas: ¿A dónde pertenecemos? ¿Existe el hogar perfecto? ¿O es el hogar un sueño tropical que perseguimos en vano?

Escritos en una voz bilingüe y empleando múltiples imágenes caribeñas, los poemas de Gilbert exploran la tensión entre dos tierras, dos culturas, dos lenguas y las identidades que porta como dominicana, creyente, esposa, madre e inmigrante.

En un emotivo acto de lanzamiento, realizado en el LPM Showroom de BlueMall Santo Domingo, la escritora Rosa Lía Gilbert, compartió con los presentes las razones que la llevaron a escribir este poemario, que está disponible en Amazon y tiendas virtuales.

Destacó que este libro ofrece a los lectores un viaje nostálgico y profundamente personal, que busca conmover el corazón anhelante y adolorido de cada lector.

En sus dos primeras semanas, el libro debutó como el lanzamiento número 1 de poesía hispanoamericana en Amazon y se posicionó entre los 10 mejores lanzamientos de poesía.

Actualmente, es el más vendido de IngramSpark en poesía religiosa. También cuenta con el respaldo de la galardonada poeta puertorriqueña Margarita Pintado Burgos. Whitney Rio-Ross, editora de poesía de la revista Fare Forward, señala que la colección "se traduce en una historia universal de hogar, exilio y fe".

