Ministerio de Cultura anuncia funciones de "Fantasía de Navidad" en Santiago y Santo Domingo

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, se dirige al público durante una actividad. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Cultura (MINC) anunció dos funciones gratuitas de la obra "Fantasía de Navidad", que se presentará el martes 16 de diciembre en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago de los Caballeros, y el domingo 21 de diciembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en ambos casos a las 7:00 de la noche.

Las presentaciones forman parte del programa "La Brisita", impulsado por la Presidencia de la República, que este año incluye además seis conciertos filarmónicos en distintas provincias del país.

A través de una nota de prensa, el MINC indicó que la obra producida por el Ministerio de Cultura, presenta una idea original de Amaury Sánchez, con la dirección artística de Richarson Díaz y la dirección escénica de Indiana Brito.

Sus protagonistas son Kenny Grullón y Cindy Galán, quienes comparten escena junto a las destacadas voces de Paola González (soprano) y Otilio Castro (tenor).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/whatsapp-image-2025-12-17-at-83739-am-1-14b0c57a.jpeg Bailarinas del ballet interpretan una coreografía durante la función de una obra. (FUENTE EXTERNA)

El montaje reúne a las compañías de la Dirección General de Bellas Artes, entre ellas el Ballet Nacional Dominicano, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, el Ballet Folklórico Nacional, la Compañía Lírica Nacional, la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro Rodante Dominicano, junto al Coro de Cámara Koribe y el Sistema Nacional de Escuelas Libres del Viceministerio de Creatividad y Formación Artística.

Sobre la obra

"Fantasía de Navidad" narra la historia de un duende del Polo Norte, quien tras quedar atrapado en una caja de regalos, llega accidentalmente a la República Dominicana.

Para regresar a su hogar, deberá encontrar el espíritu de la Navidad del país, guiado por el hada Quisqueya en un recorrido lleno de tradiciones, ritmos y costumbres locales.

El espectáculo promete un despliegue escénico de luces, música, coreografías y un mensaje emotivo para el público.

Las funciones se suman a la ruta de seis conciertos filarmónicos que el Ministerio de Cultura desarrolla durante diciembre en San José de Ocoa, La Vega, Moca, Cotuí, Santo Domingo Norte e Higüey, una iniciativa gratuita que refuerza los esfuerzos del Gobierno por llevar programación cultural a comunidades históricamente excluidas de la oferta estatal.