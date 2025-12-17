×
Pedro Ortegarias celebra 40 años de trayectoria con la exposición inédita "Hábita de Luz"

La muestra se realizará el domingo 21 de diciembre en el Hard Rock Café Downtown Punta Cana

    Expandir imagen
    Pedro Ortegarias celebra 40 años de trayectoria con la exposición inédita "Hábita de Luz"
    El artista visual Pedro Ortegarias presenta "Hábita de Luz". (FUENTE EXTERNA)

    El artista visual Pedro Ortegarias presenta "Hábita de Luz", una exposición inédita que invita al público a un viaje hacia la memoria luminosa, como parte de la celebración de sus 40 años de trayectoria artística.

    • La muestra se realizará el domingo 21 de diciembre en el Hard Rock Café Downtown Punta Cana, de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche, con entrada libre para todo público.

    "Hábita de Luz" reúne una selección especial de obras que reflejan la evolución creativa de Pedro Ortegarias a lo largo de cuatro décadas, consolidando un lenguaje visual marcado por la exploración de la luz como elemento simbólico, emocional y narrativo.

    La experiencia

    La exposición propone una experiencia íntima y reflexiva, donde la memoria, el tiempo y la sensibilidad artística dialogan con el espectador.

    El Hard Rock Café Downtown Punta Cana será el escenario de esta muestra abierta, pensada para públicos diversos, incluyendo visitantes locales y turistas, quienes podrán disfrutar de una propuesta cultural de alto valor artístico en un espacio accesible y contemporáneo.

