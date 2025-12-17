Vilma Núñez del Risco y su productora Impetus ganan cuatro premios Emmy 2025

Vilma Núñez del Risco posa con los trofeos obtenidos en los Suncoast Emmy Awards 2025, reconocimiento a su trabajo en la producción audiovisual. ( SUMINISTRADA )

La dominicana Vilma Núñez del Risco, formó parte del equipo ganador de cuatro premios Emmy en la edición Suncoast Emmy Awards 2025, organizada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

De esta forma Núñez, quien es Socia y copropietaria de la productora audiovisual Impetus, radicada en el estado de Florida, pone en alto el nombre de su país.

De acuerdo conun comunicado enviado a Diario Libre, los galardones obtenidos por Impetus correspondieron a las categorías de Mejor Comercial Publicitario, Mejor Dirección, Mejor Edición y Mejor Guión, todos ellos asociados a una misma pieza audiovisual presentada en la cuarta cartelera oficial del certamen, correspondiente a un comercial publicitario desarrollado para la Universidad American Business College, institución universitaria oficial.

Reconocimiento a la creatividad publicitaria

La Universidad American Business College, para la cual se produjo el anuncio galardonado, forma parte del ecosistema educativo del Grupo Convierte Más, y Vilma Núñez es también socia y copropietaria de dicha institución, integrando su visión estratégica, educativa y creativa en los distintos proyectos del grupo.

El comercial premiado, titulado "Get Ready to Be Irreplaceable" (Prepárate para ser irremplazable), se distingue por su concepto creativo central: "Irreemplazables", una filosofía desarrollada y divulgada por Núñez desde hace varios años, la cual aborda el liderazgo humano, la diferenciación profesional y el valor de la inteligencia personal en una era marcada por la inteligencia artificial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/premios-emmy-40e874f2.jpg Felipe Patricio, Vilma Núñez, Rosario Rodríguez y José Villalobos, socios de la productora audiovisual Impetus, ganadora de cuatro premios Emmy en los Suncoast Emmy Awards 2025.

Este concepto no solo fue el eje narrativo del anuncio, sino que forma parte del discurso académico y de liderazgo que Núñez comparte de manera constante a través de conferencias, formaciones y ponencias internacionales, donde reflexiona sobre cómo volverse irreemplazable en un mundo donde la tecnología es cada vez más accesible.

Agradecimientos y filosofía de trabajo

Tras recibir el reconocimiento, Núñez expresó su gratitud a sus socios y al equipo humano de Impetus, destacando el valor de honrar la inteligencia artesanal en equilibrio con la inteligencia digital.

"Agradezco profundamente a mis socios y al equipo de Impetus por sostener cada proyecto con respeto, sensibilidad y alma, por honrar la inteligencia artesanal en medio de esta era de inteligencia digital. Hoy miramos estos premios con gratitud, por la oportunidad de hacer lo que amamos, por los retos que nos formaron y por las historias que nos eligieron para existir. Gracias a nuestros aliados y clientes por confiar en nuestra visión", expresó.

Ímpetus es una productora audiovisual especializada en comerciales creativos de alto impacto para marcas personales, empresas e instituciones. Su enfoque combina estrategia, storytelling cinematográfico, integración de inteligencia artificial y una ejecución técnica impecable, con el objetivo de crear piezas que posicionan, diferencian y generan recordación de marca.

La firma está conformada por un equipo de socios integrado por Rosario Rodríguez Torres, Felipe Patricio, José Villalobos y Vilma Núñez. Además de los premios Emmy, Impetus obtuvo Oro en los Telly Awards 2025; a la fecha, la productora acumula 13 premios internacionales, todos por comerciales producidos para empresas del Grupo Convierte Más.

Vilma Núñez es reconocida internacionalmente como experta en marketing digital, estrategia de negocios e inteligencia artificial aplicada, con una amplia trayectoria en educación, consultoría y desarrollo de marcas, participando activamente como socia en distintos proyectos empresariales y educativos.