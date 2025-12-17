×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Miss Finlandia
Miss Finlandia

Miss Finlandia pierde su corona tras polémica por imagen en sus redes sociales

Sarah Dzafce publicó una fotografía haciendo una expresión que algunos consideraron una imitación de rasgos asiáticos

    Expandir imagen
    Miss Finlandia pierde su corona tras polémica por imagen en sus redes sociales
    Sarah Dzafce, la ganadora del certamen Miss Finlandia, quien representó a su país en Miss Universo 2025. (FUENTE EXTERNA)

    Los certámenes de belleza siguen dando de qué hablar. Recientemente, Sarah Dzafce, la ganadora del certamen Miss Finlandia, fue despojada de su título a solo semanas de participar en Miss Universo. 

    ¿La razón? Una publicación en redes sociales que causó gran polémica. La foto mostraba a Dzafce haciendo una expresión que algunos consideraron una imitación de rasgos asiáticos, con la leyenda "kiinalaisenkaa syömäs", que en español se traduce como "comiendo con un chino".

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    (FUENTE EXTERNA)

    La imagen fue subida por una amiga de Dzafce sin su consentimiento, y el texto fue añadido sin que ella lo supiera. La joven, de 22 años, explicó que se encontraba con un fuerte dolor de cabeza en el momento de la foto y que no tenía intención de ofender a nadie.

    A pesar de su disculpa pública, la organización de Miss Finlandia decidió retirarle el título, citando que no toleran actitudes racistas ni discriminación.

    La respuesta de Miss Finlandia

    La organización de Miss Finlandia expresó en su comunicado que los valores de respeto, igualdad y dignidad son fundamentales para el certamen, y que la publicación de Dzafce violaba esos principios. 

    • Así, decidieron revocar su título y nombraron a Tara Lehtonen, la primera finalista, como la nueva Miss Finlandia 2025. Sin embargo, Lehtonen no representará a Finlandia en Miss Universo.

    Lehtonen, por su parte, aceptó el título con humildad y prometió llevarlo con respeto, reconociendo que esta situación es diferente a la habitual, pero que hará lo posible por cumplir con sus responsabilidades.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.