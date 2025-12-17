Miss Finlandia pierde su corona tras polémica por imagen en sus redes sociales

Sarah Dzafce, la ganadora del certamen Miss Finlandia, quien representó a su país en Miss Universo 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Los certámenes de belleza siguen dando de qué hablar. Recientemente, Sarah Dzafce, la ganadora del certamen Miss Finlandia, fue despojada de su título a solo semanas de participar en Miss Universo.

¿La razón? Una publicación en redes sociales que causó gran polémica. La foto mostraba a Dzafce haciendo una expresión que algunos consideraron una imitación de rasgos asiáticos, con la leyenda "kiinalaisenkaa syömäs", que en español se traduce como "comiendo con un chino".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/miss-finlandia-2-1-2c8b03c8.jpg (FUENTE EXTERNA)

La imagen fue subida por una amiga de Dzafce sin su consentimiento, y el texto fue añadido sin que ella lo supiera. La joven, de 22 años, explicó que se encontraba con un fuerte dolor de cabeza en el momento de la foto y que no tenía intención de ofender a nadie.

A pesar de su disculpa pública, la organización de Miss Finlandia decidió retirarle el título, citando que no toleran actitudes racistas ni discriminación.

La respuesta de Miss Finlandia

La organización de Miss Finlandia expresó en su comunicado que los valores de respeto, igualdad y dignidad son fundamentales para el certamen, y que la publicación de Dzafce violaba esos principios.

Así, decidieron revocar su título y nombraron a Tara Lehtonen, la primera finalista, como la nueva Miss Finlandia 2025. Sin embargo, Lehtonen no representará a Finlandia en Miss Universo.

Lehtonen, por su parte, aceptó el título con humildad y prometió llevarlo con respeto, reconociendo que esta situación es diferente a la habitual, pero que hará lo posible por cumplir con sus responsabilidades.

