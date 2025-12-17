Se revela la causa de muerte del popular tiktoker Tucker Genal

El Departamento de Medicina Forense de Los Ángeles confirmó el suicidio como la causa de muerte del tiktoker Tucker Genal ( FUENTE EXTERNA )

Ha sorprendido la prematura muerte del creador de contenido estadounidense Tucker Genal, conocido por sus videos en la red social TikTok.

El influencer de 31 años, que contaba con más de tres millones de seguidores en la red social, era muy popular gracias a sus bromas y desafíos, además del optimismo y la motivación que mostraba en todo su contenido.

Por lo que se ha podido conocer según informaciones obtenidas por el informe del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el joven fue hallado sin vida en su domicilio el pasado 11 de diciembre.

El Departamento de Medicina Forense de Los Ángeles confirmó a través de su página oficial que Tucker se suicidó, ahorcándose con un colgante en su residencia de California.

Tucker se dio a conocer por realizar divertidos desafíos junto a sus hermanos, Carson y Connor Genal.

Sus hermanos menores, Carson y Connor Genal, de 26 y 25 años, fueron los que confirmaron su fallecimiento a través de Instagram el pasado lunes 15 de diciembre. En una sobrecogedora publicación que sirvió de comunicado, los hermanos del influencer todavía se mostraban en shock por lo sucedido.

"No sé ni por dónde empezar. Eras mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor. Toda mi vida te he admirado y he intentado seguir tus pasos porque siempre fuiste mi héroe. Sé que una cosa es segura: seguiré admirando tu figura hasta que nos volvamos a encontrar", aseguraban. "Fuiste la persona más amable que he conocido y el mejor hermano que cualquiera podría haber deseado. Te queremos y te extrañaremos eternamente, Tucker".

En la publicación, los hermanos también pedían a los seguidores de su hermano privacidad y respeto en este momento "increíblemente difícil", mientras trataban de adaptarse a esta nueva situación "y comenzamos a vivir sin él".

