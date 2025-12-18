Último corte de jueces en Dominicana's Got Talent define los actos que avanzan en la competencia

La rapera Janae supera el último corte de jueces en Dominicana´s Got Talent. ( FUENTE EXTERNA )

Este miércoles 17 de diciembre se realizó el último corte de jueces de Dominicana´s Got Talent, una jornada decisiva en la que varios participantes vieron concluir su paso por el escenario, mientras otros lograron asegurar su avance a la siguiente etapa del programa.

La gala contó con la participación especial de la reconocida periodista de investigación Alicia Ortega, quien fungió como jueza invitada junto al panel habitual integrado por las actrices Nashla Bogaert y Pamela Sued, y los actores Irving Alberti y Waddys Jáquez.

Durante la velada, el talento fue reducido tras una serie de presentaciones cargadas de emoción, creatividad y entrega. Aunque no todos los actos lograron continuar en la competencia, el jurado destacó el valor artístico y el impacto que cada uno dejó en el escenario.

"Cada expresión y cada acto nos recordó por qué existe este escenario: para soñar, para sentir y para creer en el talento dominicano", expresaron desde la producción del programa, agradeciendo a todos los participantes que formaron parte de esta etapa.

Actos que avanzan a la siguiente ronda

Participante / Acto Disciplina Descripción Jinita Stand-up comedy Propuesta fresca y auténtica que conectó con el jurado. Symphony Circus Circo Impactó con su arriesgado acto "La esfera de la muerte". Ceafur Band Música Agrupación estudiantil del Centro en Artes Fernando Ureña Rib con un homenaje a Celia Cruz y Johnny Ventura. Janae Rap Destacó por su fuerza lírica y mensaje social. Amaya Sánchez Ópera Sorprendió nuevamente con su potente voz y emotiva historia. Inka Rap Mostró soltura escénica y un contenido contundente. Lauren Molina Acto alternativo Presentó una propuesta poco convencional que captó la atención del jurado. Aaron Veras Música Joven músico con un talento excepcional a corta edad. Pambifunk Vivelapercusión Percusión Propuesta rítmica y energética. Saúl Nicolás Canto Interpretación vocal descrita como sanadora por los jueces.

Con este último corte, Dominicana´s Got Talent se prepara para entrar en una fase aún más exigente, la semifinal, donde el talento dominicano continúa brillando.

