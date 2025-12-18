×
Último corte de jueces en Dominicana's Got Talent define los actos que avanzan en la competencia

Dominicana´s Got Talent se prepara para entrar en una fase aún más exigente, la semifinal

    Expandir imagen
    Último corte de jueces en Dominicanas Got Talent define los actos que avanzan en la competencia
    La rapera Janae supera el último corte de jueces en Dominicana´s Got Talent. (FUENTE EXTERNA)

    Este miércoles 17 de diciembre se realizó el último corte de jueces de Dominicana´s Got Talent, una jornada decisiva en la que varios participantes vieron concluir su paso por el escenario, mientras otros lograron asegurar su avance a la siguiente etapa del programa.

    La gala contó con la participación especial de la reconocida periodista de investigación Alicia Ortega, quien fungió como jueza invitada junto al panel habitual integrado por las actrices Nashla Bogaert y Pamela Sued, y los actores Irving Alberti y Waddys Jáquez.

    • Durante la velada, el talento fue reducido tras una serie de presentaciones cargadas de emoción, creatividad y entrega. Aunque no todos los actos lograron continuar en la competencia, el jurado destacó el valor artístico y el impacto que cada uno dejó en el escenario.

    "Cada expresión y cada acto nos recordó por qué existe este escenario: para soñar, para sentir y para creer en el talento dominicano", expresaron desde la producción del programa, agradeciendo a todos los participantes que formaron parte de esta etapa.

    Actos que avanzan a la siguiente ronda

    Con este último corte, Dominicana´s Got Talent se prepara para entrar en una fase aún más exigente, la semifinal, donde el talento dominicano continúa brillando.

    Leer más
