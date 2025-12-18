Diócesis de San Pedro de Macorís inaugura Radio Misión 91.1 FM

Monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez y Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, durante su recorrido por la cabina de transmisión de Radio Misión 91.1 FM, tras la inauguración de la emisora de la Diócesis de San Pedro de Macorís. ( SUMINISTRADA )

La Diócesis de San Pedro de Macorís inauguró ayer su emisora "Radio Misión 91.1 FM", con la presencia de monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de esta diócesis; el doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL; la senadora de San Pedro, Aracelis Villanueva, entre otros.

"Radio Misión no es un solo proyecto de comunicación, es una obra de fe y esperanza que busca formar e informar, conscientes de la responsabilidad de la Iglesia católica en la construcción de un futuro mejor", aseguró Mons. Santiago Rodríguez.

Moseñor Rodríguez detalló que la estación quedó incorporada a la Red Dominicana de Emisoras Católicas (Udeca).

Acciones y alianzas para la formación técnica

Durante la actividad también se realizó la apertura del Centro de Capacitación en Comunicación y Multimedia San Juan Pablo II, un proyecto de formación en alianza con el Indotel, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el Obispado de San Pedro de Macorís.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/1-2-fe651794.jpg Autoridades eclesiásticas y civiles encabezan el corte de cinta durante la inauguración de la emisora Radio Misión 91.1 FM, de la Diócesis de San Pedro de Macorís, con la presencia de monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez y el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara.

En ese mismo orden, el doctor Guido Gómez Mazara anunció la habilitación de 3,000 becas para estudios técnicos en Tecnologías de la Información a través del inaugurado Centro, mostrando así su intención de ´´colaborar con la labor pastoral de la Iglesia en la formación en valores´´.