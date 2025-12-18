Diócesis de San Pedro de Macorís inaugura Radio Misión 91.1 FM
La nueva emisora católica fue puesta en funcionamiento con la presencia de monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez y Guido Gómez Mazara, junto a autoridades civiles, e incluye la apertura de un centro de capacitación en comunicación y tecnología
La Diócesis de San Pedro de Macorís inauguró ayer su emisora "Radio Misión 91.1 FM", con la presencia de monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de esta diócesis; el doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL; la senadora de San Pedro, Aracelis Villanueva, entre otros.
"Radio Misión no es un solo proyecto de comunicación, es una obra de fe y esperanza que busca formar e informar, conscientes de la responsabilidad de la Iglesia católica en la construcción de un futuro mejor", aseguró Mons. Santiago Rodríguez.
Moseñor Rodríguez detalló que la estación quedó incorporada a la Red Dominicana de Emisoras Católicas (Udeca).
Acciones y alianzas para la formación técnica
- Durante la actividad también se realizó la apertura del Centro de Capacitación en Comunicación y Multimedia San Juan Pablo II, un proyecto de formación en alianza con el Indotel, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el Obispado de San Pedro de Macorís.
- En ese mismo orden, el doctor Guido Gómez Mazara anunció la habilitación de 3,000 becas para estudios técnicos en Tecnologías de la Información a través del inaugurado Centro, mostrando así su intención de ´´colaborar con la labor pastoral de la Iglesia en la formación en valores´´.