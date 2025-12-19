La Academia de la Grabación distingue a leyendas de la música en 2026

Eddie Palmieri, homenajeado de manera póstuma por su legado en la música latina; Cher, figura clave de la cultura pop internacional; y Carlos Santana, guitarrista mexicano aún activo y referente global, forman parte de los reconocidos con premios especiales por la Academia de la Grabación en 2026. ( ARCHIVO )

La Academia de la Grabación dio a conocer las figuras que recibirán los premios especiales correspondientes a 2026, un reconocimiento que distingue aportes de alto impacto artístico, industrial y técnico dentro del ámbito de la música grabada. La lista incluye artistas y profesionales de distintas generaciones y géneros, con homenajes tanto en vida como de manera póstuma.

Entre los galardonados vivos figuran Carlos Santana, Cher, Paul Simon y Chaka Khan, quienes recibirán el Premio a la Excelencia Musical por sus contribuciones creativas de relevancia histórica.

A ellos se suman Bernie Taupin y Sylvia Rhone, reconocidos con el Premio del Consejo Directivo, así como John Chowning, quien será distinguido con el Grammy Técnico por sus aportes fundamentales al desarrollo del sonido y la tecnología aplicada a la grabación.

El guitarrista mexicano Carlos Santana, uno de los músicos latinos más influyentes de la música contemporánea, será homenajeado en vida tras una trayectoria que supera las cinco décadas, marcada por la fusión del rock, el jazz, el blues y las raíces afrocaribeñas, con una vigencia artística que se mantiene hasta hoy.

Homenajes póstumos a leyendas de la música

En el caso del pianista y director de orquesta Eddie Palmieri, la Academia otorgará el Premio del Consejo Directivo de manera póstuma. Considerado una figura clave en la transformación de la salsa moderna y en la proyección internacional de la música latina desde Nueva York, Palmieri será reconocido menos de un año después de su fallecimiento, como tributo a su legado artístico y cultural.

También recibirán reconocimientos póstumos Whitney Houston, una de las voces más influyentes de la música popular del siglo XX, y Fela Kuti, creador del afrobeat y referente de la música africana contemporánea. Ambos serán distinguidos con el Premio a la Excelencia Musical, en reconocimiento a una obra que continúa influyendo en generaciones posteriores.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/06/whitneyhouston-155d9c84.jpeg También recibirán reconocimientos póstumos Whitney Houston, una de las voces más influyentes de la música popular del siglo XX. (EFE)

Ceremonia de entrega de premios

La ceremonia de entrega de los premios especiales se celebrará el 31 de enero de 2026 en el Wilshire Ebell Theatre de Los Ángeles, un día antes de la celebración de la 68.ª edición de los premios Grammy, que tendrá lugar en el Crypto.com Arena.

Al anunciar los galardonados, el presidente de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., destacó que se trata de personalidades cuya influencia ha trascendido géneros, épocas y fronteras culturales, dejando una huella profunda en la evolución de la música grabada.

La selección de los homenajeados es realizada por el consejo nacional de la Academia, que evalúa la relevancia artística, la innovación y el impacto sostenido de cada trayectoria dentro de la industria musical.