La alegría de la Ruta navideña Centro León invade Santiago

La Ruta navideña del Centro León llevó cientos de personas a conocer el arte y la integración comunitaria. ( FUENTE EXTERNA )

En un despliegue de espíritu festivo y creatividad comunitaria, la Ruta navideña llevó cientos de personas a conocer el arte y la integración comunitaria de los barrios ganadores del concurso Decora tu Barrio 2025 en Santiago.

Durante tres días, el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de diciembre, más de 30 autobuses movilizaron a más de 1,000 personas a través de cinco de los seis barrios ganadores del concurso de las Categoría Tradición y Originalidad: calle La Muñeca del Ensanche Dolores; calle 9 y calle 15 de Los Ciruelitos; calles Eloy Colón y Juliana Peña, de Los Cocos de Jacagua; y calle 9 de Buenos Aires.

El martes 16 los participantes de las rutas caminaron junto a María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y Centro León; María Elena Aguayo, directora ejecutiva de la Fundación Eduardo León Jimenes; María Luisa Asilis, directora ejecutiva del Centro León; Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago.

La alegría de la Ruta navideña Centro León llenó de alegría a los residentes de Santiago.

Los visitantes vivieron la experiencia de explorar calles llenas de creatividad, luz y espíritu navideño, mientras compartieron la alegría de esta temporada con la comunidad, quienes lo recibieron con jengibre, galletas, dulces, melodías festivas, en un ambiente lleno de algarabía y tradición.

Sobre el programa

Mi Barrio está en Navidad es un programa de Animación Cultural, con el objetivo de generar prácticas de participación comunitaria a partir de la época navideña. Este programa permite que el entorno barrial pueda reflexionar sobre los valores del trabajo colectivo, la habitabilidad y la convivencia en su propio ambiente.

Además del concurso Decora tu Barrio, el programa promueve la creatividad de la comunidad con los talleres de confección de adornos navideños con materiales reciclables. El público externo a las comunidades también se integra al programa a través de los recorridos guiados a los sectores participantes en el certamen.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/20/la-alegria-de-la-ruta-navidena-centro-leon-invade-santiago-2-5b8609de.jpg

En la actividad también estuvieron presentes Camilo Suero, asesor Fundación Eduardo León Jimenes; Yara Hernández; vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de ACAP; Reynaldo Peguero, urbanista; los comunicadores, Marivell Contreras, José Fabián y Ney Zapata visitaron al Ayuntamiento de Santiago, donde disfrutaron del espectáculo Encantus.

Esta iniciativa, organizada por el Centro León con el respaldo del Ayuntamiento del Municipio de Santiago y Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP), y la colaboración de Cerveza Presidente, celebró la décimo novena edición del popular certamen.

Además, participaron parte de los jurados del concurso: Rafael Almánzar, investigador, folklorista y director ejecutivo de Casa de Arte; Sarah Espinal, directora de cultura del Ayuntamiento del Municipio de Santiago; Olga Cañizares, especialista en turismo ecológico y educativo, y representante de Camping Tours; y Pedro Piñeyro, analista senior de Promoción de ACAP.