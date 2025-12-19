Las búsquedas que marcaron 2025: las figuras más consultadas en Google a nivel mundial

D4vd, Kendrick Lamar, Jimmy Kimmel y el papa León XIV, entre las figuras más consultadas en Google a nivel mundial. ( FUENTE EXTERNA )

Google ha publicado su tradicional recopilación de tendencias del año, un retrato de las inquietudes, preguntas y acontecimientos que han definido los últimos 12 meses. A escala global, el foco de las búsquedas volvió a situarse mayoritariamente en Estados Unidos y en figuras muy ligadas a su actualidad política, cultural y social.

En el apartado de personas más buscadas en Google en todo el mundo en 2025, el primer puesto lo ocupa el cantante estadounidense D4vd.

Aunque su nombre comenzó a sonar en 2022 gracias a canciones virales en TikTok, el interés masivo por su figura este año se debió a su implicación en una investigación criminal que provocó la cancelación de su gira y disparó las búsquedas sobre su identidad y trayectoria.

El segundo lugar fue para Kendrick Lamar, que firmó uno de los años más exitosos de su carrera. Ganó cinco premios Grammy, protagonizó el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl y encabezó las listas de reproducción en Estados Unidos, consolidándose como una de las figuras musicales más influyentes del momento.

En tercera posición aparece Jimmy Kimmel, cuyo programa fue suspendido temporalmente tras un polémico comentario político. El caso abrió un intenso debate sobre la libertad de expresión en la televisión estadounidense y situó al presentador en el centro de la conversación pública.

Directamente relacionado con ese contexto figura Tyler Robinson, cuarto en el ranking, detenido como sospechoso del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. El caso tuvo una enorme repercusión mediática y judicial en Estados Unidos.

El quinto nombre más buscado fue el del papa León XIV, elegido tras la muerte de Francisco. El nombramiento del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, con una larga vinculación con Perú, fue seguido con enorme expectación en todo el mundo y se interpretó como una continuidad del enfoque reformista del pontificado anterior.

En el ámbito deportivo, Shedeur Sanders ocupa la sexta posición. El joven quarterback de la NFL fue tendencia durante meses por la incertidumbre sobre su futuro profesional hasta que debutó con éxito en los Cleveland Browns.

El séptimo puesto lo ocupa Bianca Censori, protagonista indiscutible de la gala de los Grammy por un controvertido estilismo que acaparó titulares y búsquedas, a pesar de no estar nominada ni pertenecer a la industria musical.

La política vuelve a aparecer en octavo lugar con Zohran Mamdani, elegido en noviembre como el primer alcalde musulmán de Nueva York. Su victoria fue interpretada como un símbolo de cambio en el panorama político estadounidense y despertó un gran interés internacional.

En novena posición se sitúa Greta Thunberg, cuya actividad como activista volvió a ocupar titulares en 2025, especialmente por su participación en una misión humanitaria hacia Gaza que terminó con la detención y deportación de sus integrantes.

Cierra el top 10 Sanae Takaichi, quien en octubre se convirtió en la primera mujer en liderar el Gobierno de Japón. Su llegada al poder, su perfil ultraconservador y las tensiones diplomáticas con China explican el aumento de búsquedas sobre su figura.

En conjunto, las tendencias de Google de 2025 reflejan un año marcado por la música, la política, el activismo y los grandes debates sociales, confirmando al buscador como un termómetro global de la atención pública.