Pavel Núñez presenta "Un hogar para Navidad": llamado a la adopción responsable

Pavel Núñez interpreta "Cambia el dolor" durante el especial televisivo "Un hogar para Navidad", una emotiva presentación que une la música y el compromiso social en favor de los animales abandonados. ( ARCHIVO )

La participación de Pavel trasciende lo artístico. Reconocido por su amor genuino hacia los animales, el artista ha sido un aliado constante de la causa animalista.

En su hogar, Rossie y Violeta, sus perritas, a quienes define como sus hijas, son el reflejo cotidiano de ese compromiso que hoy lleva a la televisión nacional con una interpretación cargada de verdad, empatía y humanidad.

"Cambia el dolor" se convierte en un himno de esperanza dentro del especial, poniendo voz al sufrimiento silencioso de animales que esperan una segunda oportunidad, y recordando que el amor, cuando se ofrece sin condiciones, tiene el poder de transformar destinos.

La canción y su mensaje

La canción es una obra original compuesta por Lorenny Solano, presidenta de Fundación LASO y productora general del especial, en colaboración con Faulin Méndez, quien además asumió la producción musical del tema.

La pieza fue concebida especialmente para este especial navideño, con una narrativa sensible y una estructura sonora diseñada para acompañar la emoción sin artificios, permitiendo que el mensaje llegue directo al corazón del espectador.

El especial "Un hogar para Navidad" será transmitido el 24 de diciembre a las 8:00 de la noche, con retransmisiones el 31 de diciembre, 1 y 6 de enero de 2026, a través de Telemedios Canal 8, LASO TV y TV Quisqueya para Estados Unidos, Canadá y las islas del Caribe.

Un llamado a la adopción responsable

La producción de Lorenny Solano, bajo la realización de LASO Films, y reúne a destacados artistas como Nathalie Hazim, Tueska y Rafely Rosario, junto a la participación especial de la Filarmónica Joven de la República Dominicana, elevando la propuesta artística a estándares cinematográficos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/fpp9806-9d902e6f.jpg Lorenny Solano, productora del programa y presidenta de la Fundación LASO. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/19/fpp0182-2f575e73.jpg Jóvenes músicos participaron en la entrega. ‹ >

"Un Hogar para Navidad" no es solo un espectáculo musical; es un llamado urgente a la adopción responsable, a la empatía y al compromiso social. Una producción que invita a abrir el corazón y el hogar, recordando que los animales no son regalos, sino familia.

Fundación LASO reiteró su invitación a toda la ciudadanía a sintonizar este especial que promete marcar un antes y un después en la televisión dominicana, demostrando que cuando el amor guía las acciones, incluso el dolor puede transformarse en esperanza.