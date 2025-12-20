Todo comenzó con una pequeña tienda abierta en la avenida Mella, provincia Santo Domingo, cuando don Román Ramos Uría decidió apostar por un sueño que, seis décadas después, forma parte de la vida cotidiana de millones de dominicanos.

Hoy, esa historia vuelve a contarse, pero esta vez en un espacio donde la memoria, la innovación y la familia se encuentran.

El Grupo Ramos inauguró este sábado un museo conmemorativo por el 60 aniversario de la marca Sirena, una iniciativa pensada para que grandes y pequeños recorran el camino de crecimiento de la emblemática marca dominicana.

El espacio reúne momentos clave desde su fundación, que se remonta a 1959, cuando Ramos Uría decidió emigrar a América debido a una crisis económica que afectó su natal España. Este fue el inicio de una historia que llega hasta la actualidad, mostrando no solo la evolución de la tienda, sino también su impacto social y su integración a la vida diaria del país.

"Queremos plasmar estos 60 años para que toda la familia pueda conocer nuestra historia, desde el nacimiento de Sirena hasta cómo hemos ido creciendo junto a los dominicanos", expresó Carmen Julia Ángeles, directora ejecutiva de Mercadeo, durante la inauguración.

Descubriendo la historia

El recorrido permite a los visitantes conocer las distintas etapas de la empresa, incluyendo sus alianzas y compromisos sociales. Además, el museo destaca la evolución de las innovaciones que Sirena ha introducido en el negocio del retail (consumo masivo) a lo largo de los años.

Asimismo, muestra la evolución de los logos, un aspecto que para muchas personas resulta muy relevante, desde el inicio del eslogan "la tienda siempre llena" hasta la actualidad.

Ángeles destacó las más recientes aperturas, entre ellas Sirena Vista Cana, en Punta Cana, provincia La Altagracia y la primera etapa de Multicentro Churchill, en Santo Domingo.

"Está es una confirmación de todo lo que nosotros no solamente hemos hecho, sino nuestro compromiso de estar a 15 minutos de cada dominicano en los próximos años", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/20/whatsapp-image-2025-12-20-at-122522-pm-dd28f381.jpeg Diario Libre/Dare Collado (EL MUSEO DE LA SIRENA EN LA PLAZA GALERÍA 360.)

Un mes al alcance familiar

Jacobo fue una de las personas que se detuvo a observar cada detalle del museo. Aunque ya conocía parte de la historia, confiesa que la experiencia le permitió verla desde otra perspectiva.

"Ya conocía la historia porque la había visto en un canal de YouTube, pero no conocía los tiempos de fundación de algunas marcas. Por ejemplo, pensaba que Aprecio era un poco más joven y no sabía que era del 2012", comentó mientras recorría el espacio.

El mural también le permitió descubrir datos que desconocía, como la evolución de los servicios. "Tampoco conocía que el servicio de delivery era del 2019. Pensaba que era después de la pandemia. El museo está muy bonito, es informativo y te ayuda a entender cómo han ido evolucionando las marcas", añadió.

A su lado, otra mirada joven seguía atentamente los cambios visuales plasmados en el mural. Para Yadiranni, el recorrido despertó curiosidad en detalles que antes pasaban desapercibidos.

"Me llamó la atención el cambio de los logos, que primero comenzó, efectivamente, como una sirena y luego ya ha ido cambiando", explicó.

La joven destacó que lo mismo ocurre con otras marcas del grupo. "En Pola, por ejemplo, uno no se da cuenta de esos cambios pequeños, de colores o cosas mínimos, hasta que el mural te da esa claridad", señaló. También se mostró sorprendida al conocer que Sirena fue el primer supermercado del país en implementar autocajas, un dato que desconocía.

Más que un repaso comercial, el museo busca mostrar cómo la marca se ha convertido en parte del día a día de los hogares dominicanos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida "todos los días", como resaltaron sus ejecutivos.

El museo estará disponible durante todo un mes en el lobby central de Galería 360.