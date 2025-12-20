Estas películas te harán sentir la Navidad desde la primera escena

Emilia Clarke y Henry Golding protagonizan "Last Christmas", una de las nuevas opciones de películas navideñas disponibles en plataformas de streaming. ( UNIVERSAL PICTURES )

La temporada navideña invita a bajar el ritmo, reunirse y dejarse llevar por buenas historias. Las plataformas de streaming ofrecen una cartelera diversa que combina romance, humor, música, fantasía y acción, ideal para acompañar las noches de diciembre con películas que apelan tanto a la nostalgia como a nuevas miradas festivas.

Desde clásicos modernos que nunca pasan de moda hasta estrenos recientes ambientados entre copas de champán, villancicos o viajes contrarreloj, estas recomendaciones reúnen opciones disponibles en Netflix, Disney++, HBO Max y Amazon Prime.

Se trata de una selección pensada para distintos gustos, estados de ánimo y formas de vivir la magia de la Navidad.

Netflix

Last Christmas

Se trata de una comedia romántica navideña de 2019 dirigida por Paul Feig y escrita por Bryony Kimmings y Emma Thompson, quien además desarrolló el concepto de la historia junto a su esposo, Greg Wise.

Inspirada en la icónica canción homónima de Wham! de 1984, la película combina romance, humor y un tono melancólico envuelto en el espíritu de la Navidad.

La historia sigue a Kate (Emilia Clarke), una joven londinense atrapada en una cadena de malas decisiones, cuya situación parece resumirse en su trabajo como elfo en una tienda navideña durante todo el año.

Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Tom (Henry Golding), un hombre misterioso y encantador que la invita a mirar el mundo con otros ojos. A medida que la relación avanza, Kate comienza a reencontrarse consigo misma, aunque pronto descubre que nada es tan simple ni tan perfecto como parece.

Champagne Problems

Esta comedia romántica estadounidense de 2025 combina romance, choques culturales y el encanto festivo de la Navidad. Escrita y dirigida por Mark Steven Johnson, la película está protagonizada por Minka Kelly y Tom Wozniczka, quienes dan vida a una historia ligera pero cargada de química y escenarios idílicos.

La trama sigue a Sydney, una ambiciosa ejecutiva especializada en fusiones y adquisiciones que viaja a Francia con la misión de cerrar la compra de una prestigiosa casa de champán antes de las fiestas.

Fiel a su enfoque corporativo, Sydney ve el negocio como una transacción más, hasta que conoce a un encantador parisino con quien surge una conexión inesperada. Lo que comienza como un romance espontáneo se complica cuando ella descubre que él es, en realidad, el hijo del fundador de la marca que intenta adquirir.

Disney++

The Santa Clause

Una comedia fantástica navideña que, desde su estreno en 1994, se ha consolidado como uno de los clásicos imprescindibles de la temporada.

Dirigida por John Pasquin y protagonizada por Tim Allen, la película combina humor familiar, fantasía y un inesperado giro sobre el mito de Santa Claus, convirtiendo una noche caótica en el inicio de una aventura entrañable.

La historia sigue a Scott Calvin (Tim Allen), un ejecutivo de marketing divorciado que pasa la Nochebuena con su hijo.

Un extraño accidente en el tejado de su casa provoca la caída de Santa Claus, y Scott descubre que, al ponerse su traje, ha aceptado sin saberlo una cláusula mágica que lo obliga a asumir el rol.

A partir de ahí, su vida cambia de forma radical mientras intenta equilibrar su nueva responsabilidad con su escepticismo inicial.

A Very Jonas Christmas Movie

Una comedia musical navideña que combina humor, música y espíritu festivo con el carisma inconfundible de los Jonas Brothers.

Dirigida por Jessica Yu y escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, la película reúne a Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas interpretándose a sí mismos en una historia que celebra la fraternidad, el caos y la importancia de llegar a casa a tiempo para Navidad.

La trama sigue a los tres hermanos durante un viaje contrarreloj desde Londres hasta Nueva York, enfrentándose a una serie de obstáculos cada vez más absurdos y agotadores. Entre vuelos perdidos, malentendidos y situaciones inesperadas, el objetivo es claro: reunirse con sus seres queridos para celebrar la Navidad.

A lo largo del camino, la película mezcla números musicales, comedia física y momentos emocionales que resaltan la química natural entre los Jonas Brothers.

HBO Max

Elf

En este caso tenemos una comedia navideña que, desde su estreno en 2003, se ha consolidado como un clásico moderno del cine festivo.

Dirigida por Jon Favreau y escrita por David Berenbaum, la película está protagonizada por Will Ferrell en uno de los papeles más icónicos de su carrera: Buddy, un humano criado entre los elfos de Papá Noel en el Polo Norte.

La historia comienza cuando Buddy, siendo un bebé, termina accidentalmente en el saco de Santa Claus y es criado como uno más de los elfos.

Ya adulto, y tras descubrir su verdadera identidad, emprende un viaje a Nueva York para conocer a su padre biológico, Walter Hobbs, un ejecutivo frío y obsesionado con el trabajo que ni siquiera sabía de su existencia.

En contraste con el cinismo de la gran ciudad, Buddy vive cada experiencia con asombro, ingenuidad y un entusiasmo contagioso, recordando a todos cuál es el verdadero espíritu de la Navidad.

A Carpenter Christmas Romance

Otra comedia romántica navideña, pero al tratarse de una producción de Lifetime apuesta por el encanto clásico del género con un toque de renovación emocional.

Dirigida por Jake Helgren y escrita por Sarah Drew, quien también funge como productora ejecutiva, la película está protagonizada por Sasha Pieterse y Mitchell Slaggert, acompañados por Kaley McCormack.

La historia sigue a una novelista que decide refugiarse en la granja familiar para reencontrarse con su escritura y termina cruzándose nuevamente con su antiguo amor: un carpintero dedicado a reconstruir el pueblo tras un incendio.

A medida que ambos colaboran para devolverle la vida y el espíritu navideño a la comunidad, resurgen sentimientos que parecían olvidados y se abre la posibilidad de un nuevo comienzo.

Amazon Prime

Red One

Esta comedia estadounidense de 2024 apuesta por mezclar el espíritu festivo con una aventura de alto voltaje.

Dirigida por Jake Kasdan y escrita por Chris Morgan, la película reúne a un elenco encabezado por Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu y J. K. Simmons, acompañados por Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll y Wesley Kimmel en papeles secundarios.

La historia se activa cuando Papá Noel es secuestrado en plena Nochebuena, obligando a Callum Drift, el implacable jefe de seguridad del Polo Norte interpretado por Johnson, a salir de su territorio y formar una alianza inesperada.

Su compañero de misión es Jack O' Malley (Chris Evans), un cazarrecompensas y hacker de sombrero negro con fama mundial, con quien deberá emprender una carrera contrarreloj alrededor del planeta para salvar la Navidad.

Merv

Esta es una de las producciones más nuevas de esta lista y se trata de una comedia romántica estadounidense de 2025 que encuentra su encanto en una premisa sencilla y emotiva.

Dirigida por Jessica Swale y escrita por Dane Clark y Linsey Stewart, la película está protagonizada por Charlie Cox y Zooey Deschanel como Russ y Anna, una expareja que comparte la custodia de su perro Merv tras su separación.

Cuando descubren que el animal ha desarrollado depresión como consecuencia de la ruptura, ambos se ven obligados a replantear su relación y sus decisiones.

Con la llegada de la Navidad, Russ, un profesor universitario, decide llevar a Merv a un viaje para animarlo, dejando atrás el frío de Boston y rumbo a una playa canina en la soleada Florida.

Lo que parecía un viaje de escape se complica cuando Anna, optometrista y antigua compañera sentimental de Russ, aparece de manera inesperada. Entre paseos, recuerdos compartidos y la preocupación por el bienestar de Merv, la pareja comienza a reconectar emocionalmente.

