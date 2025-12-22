"Fantasía de Navidad": una celebración del arte y la cultura dominicana

"Fantasía de Navidad" narra la entrañable historia de un duende navideño proveniente del Polo Norte, interpretado por el actor Kenny Grullón, quien llega por error a la República Dominicana. ( FUENTE )

El Ministerio de Cultura presentó este domingo con gran éxito la obra musical Fantasía de Navidad en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito

La función, iniciativa del Ministerio de Cultura, reunió a un numeroso y entusiasta público, compuesto en su mayoría por niños y niñas, quienes disfrutaron de una esmerada puesta en escena que integró actuación, danza, música y canto, dando lugar a una experiencia mágica e inolvidable, ofrecida de manera gratuita.

Previamente al inicio del espectáculo, el ministro Roberto Ángel Salcedo, quien estuvo acompañado por su familia, dirigió unas emotivas palabras a los asistentes, invitándolos a dejarse envolver por el espíritu navideño.

Detalles de la obra y su mensaje cultural

"La idea es que todos ustedes puedan conectarse con la magia, con el encanto y con todos los elementos que adornan la época más hermosa del año para todo el pueblo dominicano, que es la Navidad. Es un tiempo para compartir, para reencontrarnos con amigos, familiares y nuestros seres queridos", expresó el funcionario.

"Fantasía de Navidad" narra la entrañable historia de un duende navideño proveniente del Polo Norte, interpretado por el actor Kenny Grullón, quien llega por error a la República Dominicana.

En su travesía, conoce a un hada, encarnada por la actriz Cindy Galán, que lo guía por las tradiciones, costumbres y expresiones culturales del pueblo dominicano, en un recorrido lleno de humor, aprendizaje y sensibilidad, pensado especialmente para el disfrute de toda la familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/whatsapp-image-2025-12-22-at-114337-am-1-1-d32ba156.jpeg El espetáculo fue protagonizado por el talento nacional.

Participación de instituciones artísticas

El montaje cuenta con la participación de destacadas instituciones artísticas nacionales, entre ellas el grupo vocal de cámara Koribe , la Compañía Lírica Nacional, el Ballet Nacional Dominicano , la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, el Ballet Folklórico Nacional y el Sistema Nacional de Escuelas Libres, cuyos talentos se unieron para ofrecer un espectáculo de alta calidad artística y estética.

A la presentación asistieron también importantes autoridades, como el viceministro de Patrimonio Cultural, Gamal Michelén; el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez; el director del Teatro Nacional, Carlos Veitía; y la directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent.

Iniciativa La Brisita Navideña

Esta presentación de Fantasía de Navidad, que también fue llevada el pasado martes al Gran Teatro del Cibao, forma parte de "La Brisita Navideña", una iniciativa impulsada por el Gobierno dominicano a través del Ministerio de Cultura.

Dicha iniciativa incluye además conciertos de la Filarmónica de Santo Domingo y de la Big Band Dominicana en distintos municipios del país, con el propósito de llevar alegría, arte y tradición navideña a toda la geografía nacional.