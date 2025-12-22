Marcello Hernández anuncia estreno de su primer especial de stand-up en Netflix

Marcello Hernández en una imagen de archivo durante uno de sus especiales de humor. ( FUENTE EXTERNA )

El actor y humorista de origen dominicano y cubano Marcello Hernández anunció que Netflix estrenará su próximo especial de stand-up, American Boy, un show de una hora que marca el primer especial de comedia del integrante de Saturday Night Live.

El proyecto ofrece una mirada personal y humorística sobre su experiencia como estadounidense de primera generación, explorando su identidad cultural y su crecimiento dentro del mundo del entretenimiento.

El especial fue grabado durante varias funciones realizadas en septiembre en el Olympia Theater de Miami, un histórico recinto que permaneció cerrado durante años antes de albergar estas presentaciones. A través de sus redes sociales, Hernández reflexionó sobre su trayectoria en la comedia.

"Empecé a hacer comedia a los 18 años en Cleveland, Ohio, en bares de mala muerte, pequeños clubes y salas de recitales de poesía. Diez años después, el stand up me lo ha dado todo. Si alguna vez has ido a un show, me has puesto en un show, me has dado consejos o me has apoyado de alguna manera, gracias".

Hernández se unió a Saturday Night Live en 2022 y rápidamente ganó notoriedad gracias a personajes recurrentes como Domingo, además de sketches inspirados en su herencia cubana y dominicana.

Su ascenso lo ha llevado más allá de la televisión, con apariciones en Happy Gilmore 2 junto a Adam Sandler y su participación en la próxima película de Netflix 72 Hours, coprotagonizada por Kevin Hart y Teyana Taylor.

Además, el comediante prestará su voz en producciones de alto perfil como Shrek 5 y The Angry Birds Movie 3. Recientemente, Hernández fue incluido en la lista de Líderes Latinos 2025 de la revista TIME, que reconoce a figuras influyentes por su impacto en áreas como el entretenimiento, el deporte y la cultura.

