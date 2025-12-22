×
El musical "Guardianes de los sueños" cautiva al público en el Palacio de Bellas Artes

Con más de 250 bailarines de Private Dance Studio, el espectáculo se destacó por su alto nivel técnico y artístico, cautivando a la audiencia

    Expandir imagen
    El musical Guardianes de los sueños cautiva al público en el Palacio de Bellas Artes
    El musical "Guardianes de los sueños" cautivó al público en el Palacio de Bellas Artes con una puesta en escena llena de fantasía, danza y emoción. (FUENTE EXTERNA.)

    El musical familiar Guardianes de los sueños  se presentó con rotundo éxito en el Palacio de Bellas Artes, donde cautivó al público en dos funciones celebradas el domingo en la Sala Máximo Avilés Blonda.

    La producción reunió a más de 250 bailarines de Private Dance Studio, quienes dieron vida a una historia cargada de fantasía, valores y emoción. El alto nivel técnico y artístico del elenco fue reconocido por más de mil asistentes, que respondieron con entusiastas ovaciones y prolongados aplausos.

    Bajo la producción ejecutiva y dirección general de la bailarina, coreógrafa y productora Jenifer Vargas, el espectáculo se consolidó como uno de los montajes teatrales familiares más destacados del año.

    La puesta en escena contó además con la dirección teatral de Jean M. Sánchez, la producción general de Patricia Vargas y la dirección artística de Johnny Pérez, logrando una integración efectiva de música, danza, tecnología y narrativa escénica.

    La historia transportó al público al Mundo de ensueños, un universo donde los deseos infantiles cobran vida. El relato sigue a Abraham, un niño que descubre ser el único capaz de ver a los guardianes de los sueños, entre ellos Papá Cló, Mamá Cló, Dreamer, el Hada de los Dientes y el Conejo de Pascua.

    La trama se intensifica con el regreso del temible Cuco, quien junto a sombras y pesadillas amenaza la armonía del mundo mágico, poniendo a prueba el valor, la unión y la esperanza.

    Expandir imagen
    Infografía
    Integrantes de Private Dance Studio durante una de las coreografías de Guardianes de los Sueños, en una producción que reunió a más de 250 bailarines en escena.

    Efectos visuales y elenco principal

    La puesta en escena se distinguió por sus efectos visuales, música original y coreografías llenas de energía, convirtiéndose en una experiencia conmovedora para toda la familia.

    El elenco principal estuvo integrado por Pedro Abreu (Papá Cló), Daceli Almonte (Mamá Cló), Abrahan Vólquez (Abraham), Jean Delgado (Dreamer), Lenchy Vargas (Conejo de Pascua), Paola Pichardo (Hada de los Dientes) y Johnny Pérez (Cuco).

