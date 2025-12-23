Conmemoran en San Juan de la Maguana el 170 aniversario de las Batallas de Santomé y Cambronal

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, junto al Ministerio de Defensa y otras instituciones rinden tributo con ofrendas florales y actos solemnes durante la conmemoración del 170 aniversario de las batallas de Santomé y Cambronal, en San Juan de la Maguana. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, junto a otras instituciones, conmemoró el 170 aniversario de las batallas de Santomé y Cambronal, en la provincia San Juan de la Maguana, consideradas entre los últimos y más decisivos combates del proceso independentista dominicano.

Las batallas de Santomé y Cambronal se libraron el mismo día, 22 de diciembre de 1855, durante la cuarta campaña militar que, durante casi 12 años, enfrentó a la República Dominicana con constantes invasiones del ejército haitiano. Ambas victorias son consideradas hitos decisivos en la defensa y consolidación de la independencia nacional.

La entidad en conjunto con autoridades y representantes del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, la Gobernación Provincial, el Ayuntamiento de San Juan y el Centro Duartiano, se trasladaron a la Catedral San Juan Bautista, donde se celebró un tedeum en honor a los héroes de la gesta.

El programa incluyó además el depósito de ofrendas florales por las diversas instituciones públicas y organizaciones cívicas.

Tributo al pueblo

De acuerdo con una nota de prensa, el presidente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, destacó que la exaltación del aniversario de la Batalla de Santomé, librada en la sabana de Santomé —actual provincia de San Juan—, junto a la Batalla de Cambronal en el municipio Neiba, provincia de Bahoruco, constituye un tributo permanente al pueblo dominicano que enfrentó las pretensiones de destruir la Independencia Nacional proclamada el 27 de febrero de 1844.

Asimismo, recordó las palabras del presidente Abinader ante la Asamblea General de la ONU, donde afirmó que "no existe ni existirá una solución dominicana a la crisis de Haití".

La gobernadora provincial, Ana María Castillo, resaltó la importancia de honrar a los héroes y mártires de la patria. De su lado, el alcalde del municipio, Lenin de la Rosa, exhortó a la ciudadanía a mantener viva la memoria histórica mediante la participación activa en las actividades que recuerdan las gestas que forjaron la identidad nacional.