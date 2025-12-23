×
Lo que ha preparado Dominicana´s Got Talent para Navidad y Año Nuevo

La entrega del 24 de diciembre estará dedicada a una cena navideña televisada, en la que se presentarán 20 actos protagonizados por semifinalistas del programa

    Lo que ha preparado Dominicana´s Got Talent para Navidad y Año Nuevo
    Presentadores y jueces de Dominicana´s Got Talent . (FUENTE EXTERNA)

    El programa de temporada Dominicana´s Got Talent despedirá el año 2025 con dos ediciones especiales que se transmitirán el 24 y el 31 de diciembre, con episodios diseñados para celebrar la Navidad y el Año Nuevo a través del talento, las emociones y los valores que han marcado la competencia.

    La entrega del 24 de diciembre estará dedicada a una cena navideña televisada, en la que se presentarán 20 actos protagonizados por semifinalistas del programa.

    En un ambiente familiar y acogedor, los jueces compartirán la mesa, intercambiarán experiencias y revivirán los momentos más memorables de cada presentación, creando una conexión cercana y emotiva con la audiencia.

    Por su parte, el especial del 31 de diciembre repasará las 19 presentaciones restantes de los semifinalistas, con un enfoque orientado a la reflexión y los propósitos que acompañan el inicio de un nuevo año. Cada acto servirá como punto de partida para transmitir mensajes positivos, combinando entretenimiento con inspiración para las familias dominicanas.

    • Durante ambas emisiones especiales, la producción anunciará además la posibilidad de rescatar a uno de los participantes, un elemento que añadirá expectativa y emoción a los programas de cierre de año.
    Infografía
    Los jueces y presentadores de Dominicana's Got Talent.

    Los productores del espacio señalaron que estas ediciones buscan culminar el año de forma memorable, conectando con el espíritu navideño y de renovación, al tiempo que celebran el talento que ha cautivado al público durante toda la temporada.

    Más

    Dominicana´s Got Talent se transmite todos los martes a las 8:00 de la noche por Color Visión y se ha consolidado como una de las principales plataformas para visibilizar y celebrar el talento artístico del país, promoviendo valores como el esfuerzo, la perseverancia y la creatividad.

