Lo que ha preparado Dominicana´s Got Talent para Navidad y Año Nuevo

Presentadores y jueces de Dominicana´s Got Talent . ( FUENTE EXTERNA )

El programa de temporada Dominicana´s Got Talent despedirá el año 2025 con dos ediciones especiales que se transmitirán el 24 y el 31 de diciembre, con episodios diseñados para celebrar la Navidad y el Año Nuevo a través del talento, las emociones y los valores que han marcado la competencia.

La entrega del 24 de diciembre estará dedicada a una cena navideña televisada, en la que se presentarán 20 actos protagonizados por semifinalistas del programa.

En un ambiente familiar y acogedor, los jueces compartirán la mesa, intercambiarán experiencias y revivirán los momentos más memorables de cada presentación, creando una conexión cercana y emotiva con la audiencia.

Por su parte, el especial del 31 de diciembre repasará las 19 presentaciones restantes de los semifinalistas, con un enfoque orientado a la reflexión y los propósitos que acompañan el inicio de un nuevo año. Cada acto servirá como punto de partida para transmitir mensajes positivos, combinando entretenimiento con inspiración para las familias dominicanas.

Durante ambas emisiones especiales, la producción anunciará además la posibilidad de rescatar a uno de los participantes, un elemento que añadirá expectativa y emoción a los programas de cierre de año.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/23/dgt1-1-7cc720dd.jpg Los jueces y presentadores de Dominicana's Got Talent.

Los productores del espacio señalaron que estas ediciones buscan culminar el año de forma memorable, conectando con el espíritu navideño y de renovación, al tiempo que celebran el talento que ha cautivado al público durante toda la temporada.

Dominicana´s Got Talent se transmite todos los martes a las 8:00 de la noche por Color Visión y se ha consolidado como una de las principales plataformas para visibilizar y celebrar el talento artístico del país, promoviendo valores como el esfuerzo, la perseverancia y la creatividad.