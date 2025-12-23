×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Navidad
Navidad

La Navidad brilló en la Gala Edad de Oro del Hogar San Francisco de Asís

Una alfombra roja y un homenaje cargado de afecto devolvieron protagonismo y dignidad a los adultos mayores

    Expandir imagen
    La Navidad brilló en la Gala Edad de Oro del Hogar San Francisco de Asís
    El veterano cantante Niní Cáffaro interpretó varios temas durante la "Gala Edad de Oro", recibiendo el aplauso del público por su trayectoria y vigencia artística.
    (SUMINISTRADA)

    La Navidad se adelantó con cercanía y emotividad en el Hogar San Francisco de Asís con la celebración de la primera Gala Edad de Oro, una actividad que transformó la rutina del centro en una noche especial dedicada a sus residentes.

    La velada tuvo como protagonistas a los adultos mayores del asilo, quienes desfilaron por una alfombra roja preparada especialmente para la ocasión. Cada paso estuvo acompañado de aplausos, sonrisas y gestos de complicidad que reflejaron la emoción de sentirse valorados y celebrados.

    Los atuendos de gala y las chacabanas aportaron un toque distintivo a la actividad, resaltando la sobriedad y la identidad caribeña del encuentro. Más allá de lo visual, el gesto simbolizó respeto y reconocimiento hacia quienes representan la memoria viva de la sociedad.

    RELACIONADAS

    Iniciativa de Bienhechores del Asilo

    La iniciativa fue encabezada por Luis Mejía Oviedo y Yonoris Estrella de Mejía, miembros del comité de Bienhechores del asilo, junto a la directora general Sol Eugenia López, quienes impulsaron esta primera edición con el objetivo de ofrecer un espacio de alegría y dignidad a los residentes en el marco de las celebraciones navideñas.

    Expandir imagen
    Luisín Mejía Oviedo se dirige a los presentes.
    Luisín Mejía Oviedo se dirige a los presentes.
    Expandir imagen
    Emotividad y participación marcaron la celebración de la Gala Edad de Oro dedicada a los adultos mayores.
    Emotividad y participación marcaron la celebración de la Gala Edad de Oro dedicada a los adultos mayores.

      Durante el desfile, Mejía Oviedo presentó uno a uno a los participantes, destacando sus nombres y presencia, en un ambiente de cercanía que reforzó el sentido humano del evento.

      La directora general observó con satisfacción una actividad que reflejó el esfuerzo colectivo y el compromiso institucional con el bienestar de los adultos mayores.

      Expandir imagen
      La Gala Edad de Oro reunió a los residentes del Asilo San Francisco de Asís en una noche dedicada al reconocimiento y la celebración de los adultos mayores.
      La Gala Edad de Oro reunió a los residentes del Asilo San Francisco de Asís en una noche dedicada al reconocimiento y la celebración de los adultos mayores.
      Expandir imagen
      Adultos mayores desfilaron por la alfombra roja durante la primera Gala Edad de Oro, celebrada en el Asilo San Francisco de Asís.
      Adultos mayores desfilaron por la alfombra roja durante la primera Gala Edad de Oro, celebrada en el Asilo San Francisco de Asís.
      Expandir imagen
      Luis Mejía Oviedo y Yonoris Estrella de Mejía encabezaron la organización de la primera Gala Edad de Oro en el Asilo San Francisco de Asís.
      Luis Mejía Oviedo y Yonoris Estrella de Mejía encabezaron la organización de la primera Gala Edad de Oro en el Asilo San Francisco de Asís.
      Expandir imagen
      La actividad navideña ofreció a los residentes del asilo un espacio de alegría, reconocimiento y convivencia en un ambiente festivo.
      La actividad navideña ofreció a los residentes del asilo un espacio de alegría, reconocimiento y convivencia en un ambiente festivo.
      Expandir imagen
      La iniciativa fue impulsada por Luis Mejía Oviedo y Yonoris Estrella de Mejía, junto al equipo directivo del Asilo San Francisco de Asís.
      La iniciativa fue impulsada por Luis Mejía Oviedo y Yonoris Estrella de Mejía, junto al equipo directivo del Asilo San Francisco de Asís.

        Conclusión de la Gala Edad de Oro

        • La Gala Edad de Oro concluyó en un ambiente de alegría compartida, abrazos y agradecimiento, dejando claro que la Navidad cobra su verdadero significado cuando se convierte en un acto de amor y respeto hacia los demás.
        TEMAS -

          Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.