"Bridgerton": Penélope presenta a su bebé antes del estreno de la cuarta temporada

Foto publicada por la actriz Nicola Coughlan en sus redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Una nueva y emocionante noticia ha llegado para los fanáticos de Bridgerton.

Lady Whistledown, el alter ego de Penélope Featherington, reveló en sus redes sociales que ella y su esposo Colin Bridgerton han tenido su primer hijo: Elliot.

El pequeño, además de ser un nuevo miembro de la familia, será el heredero del título de su madre, por lo que se le conocerá oficialmente como Lord Featherington.

El camino hacia este momento de felicidad no fue sencillo. La relación entre Colin y Penélope estuvo llena de dudas y obstáculos.

Colin, al principio, no estaba seguro de sus sentimientos por Penélope, y ella, por su parte, tenía una personalidad que no siempre encajaba con lo que él esperaba.

Sin embargo, al final, ambos lograron superar sus diferencias, y tras varios altibajos, su amor culminó en un matrimonio feliz en la tercera temporada de Bridgerton.

El primer vistazo del bebé

La revelación llegó acompañada de una tierna foto de Nicola Coughlan, quien interpreta a Penélope, sosteniendo al bebé Elliot en brazos.

Aunque la foto no reveló muchos detalles, la imagen emocionó a los seguidores de la serie.

Coughlan, que también apareció en la película Barbie y próximamente protagonizará The Magical Faraway Tree, continúa ganándose el cariño de los fans por su versatilidad y talento.

Luke Newton, quien da vida a Colin, también ha sido parte fundamental de la historia, y su química con Coughlan como pareja ha sido uno de los puntos más destacados de la serie.

Lo que viene

Los seguidores de Bridgerton no tendrán que esperar mucho para ver cómo se desarrolla esta nueva etapa en la vida de Penélope y Colin.

La cuarta temporada de la serie llegará a Netflix el 29 de enero de 2026, y los fans están ansiosos por descubrir cómo la llegada de Elliot cambiará la dinámica de la familia Bridgerton y Featherington.

La relación entre Penélope y Colin ha evolucionado mucho a lo largo de la serie, y ahora, como padres, su historia promete seguir siendo una de las más queridas por los seguidores de la serie.

Te puede interesar "Bridgerton": la cuarta temporada llegará en 2026 y confirman otras dos