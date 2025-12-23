Villa Navidad estará cerrada este 24 de diciembre por Nochebuena

Villa Navidad, uno de los principales espacios recreativos de la temporada, reúne cada año a miles de familias con luces, espectáculos y actividades gratuitas en Santo Domingo y Santiago. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Villa Navidad, el espacio que cada año reúne a miles de familias con una amplia programación artística y recreativa, no tendrá actividades este miércoles 24 de diciembre, con motivo de la celebración de la Nochebuena.

La información fue confirmada a través de la cuenta oficial de Instagram del evento, donde se indicó que la agenda habitual se retomará el jueves 25 de diciembre, Día de Navidad, en sus dos sedes: el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, y los jardines del Gran Teatro del Cibao, en Santiago.

Durante los demás días de la temporada, el evento permanecerá abierto al público en su horario regular.

Villa Navidad es el principal atractivo de La Brisita Navideña, un espacio concebido para el disfrute familiar, que combina luces, música y una variada oferta recreativa propia de la época.

El público puede disfrutar de exhibiciones de luces, shows en vivo, personajes temáticos, Bosque de Nieve, juegos inflables, zonas interactivas y fuegos artificiales, como parte de una propuesta gratuita dirigida a todas las edades.

Oferta y cronología de Villa Navidad en Santo Domingo y Santiago

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/23/01122025-inauguracion-de-villa-navidad---kevin-rivas30-ad2a62f1.jpg Villa Navidad retomará su programación este 25 de diciembre, Día de Navidad, con actividades y espectáculos para toda la familia en sus sedes de Santo Domingo y Santiago. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Entre los espacios temáticos figuran el Túnel de Nieve, el Barrio Navideño, la Granja de la Navidad, el Carrusel y el Bosque Azul, además de presentaciones artísticas y actividades infantiles.

En Santo Domingo , Villa Navidad abrió sus puertas el 2 de diciembre de 2025 en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte , mientras que en Santiago inició el 3 de diciembre de 2025 en los jardines del Gran Teatro del Cibao.

, abrió sus puertas el 2 de diciembre de 2025 en el , mientras que en inició el de 2025 en los jardines del Gran Teatro del Cibao. En ambas ciudades, la programación se extenderá hasta el 5 de enero de 2026, con entrada totalmente gratuita.