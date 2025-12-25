Video de la trágica muerte de Vince Zampella, creador de "Call of duty", en un accidente

El creador de "Call of duty", Vince Zampella, falleció en un accidente. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte de Vince Zampella, cocreador de la franquicia Call of Duty, ha generado una fuerte conmoción en el mundo del gaming, especialmente tras la difusión en redes sociales de un video que presuntamente mostraría el accidente de tráfico en el que el desarrollador habría perdido la vida a los 55 años.

Las imágenes, compartidas en distintas plataformas, muestran un vehículo deportivo circulando por una carretera de montaña en el sur de California que, al salir de un túnel, pierde el control y se sale de la vía.

El video ha sido ampliamente comentado por usuarios y medios especializados, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad del material ni su vinculación directa con Zampella.

En un primer momento, el estudio Electronic Arts (EA) comunicó el fallecimiento del desarrollador sin ofrecer detalles sobre las circunstancias. Posteriormente, la aparición del video intensificó la atención pública y dio lugar a numerosas especulaciones, lo que ha llevado a pedir prudencia mientras continúan las investigaciones.

The creator of Call of Duty and Battlefield 6 was killed in a car crash



Vince Zampella lost control of his Ferrari as it exited a tunnel, crashed into a barrier, and caught fire.



Zampella was driving and died at the scene. The passenger was thrown from the car by the impact and... pic.twitter.com/rUD6g3IyY1 — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) December 23, 2025

Zampella es considerado una de las figuras más influyentes de la industria del videojuego. Cofundador de Infinity Ward, fue clave en el lanzamiento de Call of Duty en 2003, una saga que revolucionó el género de los shooters en primera persona y se convirtió en una de las franquicias más exitosas de la historia. También fue fundador de Respawn Entertainment, estudio responsable de títulos como Titanfall y Apex Legends.

Mientras el video sigue circulando y generando impacto entre millones de seguidores, la comunidad gamer permanece a la espera de información oficial que esclarezca lo ocurrido, rindiendo homenaje al legado creativo de un desarrollador que marcó a generaciones de jugadores en todo el mundo.