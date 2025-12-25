Adiós a Ada Balcácer, la luz y el color de las artes dominicanas

Ada Balcácer, icónica artista plástica dominicana, ha fallecido a los 95 años en Miami. ( FUENTE EXTERNA )

La artista plástica dominicana Ada Balcácer falleció el jueves 25 de diciembre de 2025, en Miami, a los 95 años. La noticia la compartió Joel Gonell, presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), a través de sus redes sociales, despertando un sentimiento profundo de pérdida en el mundo cultural.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/whatsapp-image-2025-12-25-at-53725-pm-fcdfa102.jpeg

Una vida dedicada al color y la forma

Nacida en Santo Domingo en 1930, Ada Balcácer se convirtió en una de las voces más influyentes de su generación y en un ícono de las artes visuales en República Dominicana.

Su obra, una celebración constante del color, la luz y la espiritualidad, se destacó por una sensibilidad estética única y una exploración sin miedo de nuevas formas y texturas.

Balcácer fue parte del movimiento "Nueva Imagen", que surgió en 1972, un espacio donde su pintura vibraba con luz propia y colores cálidos que parecían bailar entre sí.

Su dominio en la composición y su capacidad para expresar la dimensión ritual del ser humano hacen que sus piezas sean mucho más que imágenes: son experiencias que hablan al alma.

Trayectoria, formación y legado

Formada en la Escuela Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo, Ada tuvo maestros legendarios como Josep Gausachs y Celeste Woss y Gil. Su búsqueda la llevó a Nueva York, donde vivió doce años y estudió en la Art Students League, enriqueciendo aún más su lenguaje artístico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/de-cumpleanos---ada-balcacer-maestra-de-la-pintura-dominicanagran-pintora-de-la-pintura-domini-bb92db03.jpg

No solo fue una creadora incansable, sino también una profesora apasionada, impartiendo grabado y dibujo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Su carrera estuvo marcada por premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011 y la distinción como Reserva Cultural de la Nación en 2017, otorgada por el Banco de Reservas, que designó con su nombre su principal sala de exposiciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/images-1d2f0f8f.jpeg

En 2011, el Centro Cultural Eduardo León Jimenes le rindió homenaje con la retrospectiva "Alas y raíces", que celebró seis décadas de aporte al arte dominicano.

Y este mismo año, el Centro Cultural Banreservas inauguró la exposición "Espacio y tiempo" en su homenaje con una muestra que reunió 32 obras pictóricas que recorrieron distintas etapas y temáticas de la artista dominicana.

Ahora, con su partida, el mundo cultural pierde una luz brillante, pero su legado sigue inspirando a generaciones y dejando una huella imborrable en la historia del arte del país.