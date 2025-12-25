Adiós a Ada Balcácer, la luz y el color de las artes dominicanas
La gran pintora dominicana nos deja a los 95 años, pero su legado de creatividad y pasión seguirá iluminando la historia del arte nacional
La artista plástica dominicana Ada Balcácer falleció el jueves 25 de diciembre de 2025, en Miami, a los 95 años. La noticia la compartió Joel Gonell, presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), a través de sus redes sociales, despertando un sentimiento profundo de pérdida en el mundo cultural.
Una vida dedicada al color y la forma
Nacida en Santo Domingo en 1930, Ada Balcácer se convirtió en una de las voces más influyentes de su generación y en un ícono de las artes visuales en República Dominicana.
Su obra, una celebración constante del color, la luz y la espiritualidad, se destacó por una sensibilidad estética única y una exploración sin miedo de nuevas formas y texturas.
Balcácer fue parte del movimiento "Nueva Imagen", que surgió en 1972, un espacio donde su pintura vibraba con luz propia y colores cálidos que parecían bailar entre sí.
Su dominio en la composición y su capacidad para expresar la dimensión ritual del ser humano hacen que sus piezas sean mucho más que imágenes: son experiencias que hablan al alma.
Trayectoria, formación y legado
Formada en la Escuela Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo, Ada tuvo maestros legendarios como Josep Gausachs y Celeste Woss y Gil. Su búsqueda la llevó a Nueva York, donde vivió doce años y estudió en la Art Students League, enriqueciendo aún más su lenguaje artístico.
No solo fue una creadora incansable, sino también una profesora apasionada, impartiendo grabado y dibujo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Su carrera estuvo marcada por premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011 y la distinción como Reserva Cultural de la Nación en 2017, otorgada por el Banco de Reservas, que designó con su nombre su principal sala de exposiciones.
En 2011, el Centro Cultural Eduardo León Jimenes le rindió homenaje con la retrospectiva "Alas y raíces", que celebró seis décadas de aporte al arte dominicano.
Y este mismo año, el Centro Cultural Banreservas inauguró la exposición "Espacio y tiempo" en su homenaje con una muestra que reunió 32 obras pictóricas que recorrieron distintas etapas y temáticas de la artista dominicana.
Ahora, con su partida, el mundo cultural pierde una luz brillante, pero su legado sigue inspirando a generaciones y dejando una huella imborrable en la historia del arte del país.