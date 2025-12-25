Fundación Héroes de la Salud realiza su tradicional jornada de fin de año

La Fundación Héroes de la Salud ha concentrado gran parte de su accionar en Montenegro y La Estrechura de Ocoa. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Héroes de la Salud realizó su tradicional actividad navideña en la escuelita de las comunidades de Montenegro y La Estrechura, en el municipio de Rancho Arriba, en San José de Ocoa, impactando de manera directa a más de 200 niños y sus familias mediante la entrega de regalos personalizados y cajas de alimentos.

Esta jornada forma parte del compromiso permanente que la fundación mantiene con estas comunidades desde hace casi seis años, incluyendo programas de asistencia social, apoyo en salud y educación, acompañamiento comunitario y fortalecimiento espiritual, bajo la coordinación de su equipo directivo y su presidencia.

Durante la actividad, los asistentes compartieron un espacio de reflexión fundamentado en la Palabra de Dios, enfocado en el manejo de las emociones desde una perspectiva cristiana, recordando que la verdadera esencia de la Navidad es Jesucristo.

Desarrollo integral

La Fundación Héroes de la Salud ha concentrado gran parte de su accionar en Montenegro y La Estrechura, realizando intervenciones periódicas que abarcan la distribución de alimentos y medicamentos, mejoras en viviendas, apoyo a la niñez y acciones orientadas al desarrollo integral de las familias, siempre bajo un enfoque de dignidad humana, servicio y transparencia.

Al referirse a la jornada, la presidenta de la ONG, Chantal Brenes Bobea, resaltó la importancia de la constancia y el acompañamiento a largo plazo en estas comunidades, al tiempo que expresó su agradecimiento a los donantes, voluntarios y aliados estratégicos que hacen posible cada intervención.

