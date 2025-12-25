×
Kate Middleton y la princesa Charlotte conquistan la Navidad con un dueto inesperado al piano

Juntas frente al instrumento, madre e hija interpretaron un segmento de una pieza del compositor escocés Erland Cooper

    Kate Middleton y la princesa Charlotte tocan el piano. (FUENTE EXTERNA)

    La princesa Kate y su hija, la princesa Charlotte, tocaron juntas una pieza de piano en una transmisión televisada, el miércoles por la noche, del concierto de cantos de Navidad organizado por la esposa del príncipe británico William.

    Esta secuencia, que no ocurrió durante la grabación a inicios de diciembre de ese concierto, fue incluida al inicio de su transmisión en la cadena ITV.

    Juntas frente al instrumento, la madre y la hija, de 10 años, interpretaron un segmento de una pieza del compositor escocés Erland Cooper en un momento de complicidad evidente.

    Durante la interpretación, la princesa Kate solo tocó con la mano izquierda, mientras que Charlotte, visiblemente muy concentrada, tocó con la mano derecha.

    La secuencia fue filmada en una sala del castillo de Windsor, residencia real de los alrededores de Londres.

    Unas 1,600 personas asistieron al concierto a comienzos de diciembre. En esa ocasión, la princesa recordó el "poder de la solidaridad" en tiempos "de incertidumbre".

    Recuperación

    Kate, de 43 años, había anunciado en marzo de 2024 que padecía cáncer, cuya naturaleza nunca fue revelada.

    • Diez meses más tarde, en enero pasado, declaró que se estaba recuperando.

    La esposa del heredero de la corona regresó progresivamente a la escena pública, con actividades consagradas especialmente a la niñez.

    La pareja tiene tres niños: George, Charlotte y Louis.

