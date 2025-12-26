Hallan muerta a Imani Dia Smith, actriz de Broadway que interpretó a Nala en "The Lion King"

mani Dia Smith posa sonriente durante un evento público, imagen que recuerda su paso por Broadway y su carrera como actriz desde temprana edad. ( FUENTE EXTERNA )

Imani Dia Smith, actriz de Broadway que interpretó a Nala en el musical de Disney The Lion King durante su infancia, falleció a los 25 años, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con los reportes oficiales, Smith fue encontrada con heridas de arma blanca en una residencia de Edison, Nueva Jersey, y posteriormente declarada muerta en el Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en la ciudad de Nuevo Brunswick.

Su pareja, Jordan D. Jackson-Small, fue arrestado y acusado en relación con el caso. Enfrenta cargos por asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma con fines ilegales en tercer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado, según informaron las autoridades.

La noticia fue compartida públicamente por Kira Helper, tía de la actriz, a través de una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, creada para apoyar a los padres de la joven, Monique Rance-Helper y Rawni Helper. Los fondos serán destinados a cubrir gastos funerarios, ofrecer apoyo psicológico a la familia y garantizar el cuidado del hijo de Smith.

En la descripción de la campaña, Helper recordó a su sobrina como "una auténtica artista polifacética", con una personalidad cariñosa y llena de vida.

"Además de su dolor, Monique y Rawni están tratando de mantener unida a su familia: consolar a sus hijos, asumir la repentina responsabilidad de criar a su nieto y encontrar una forma de seguir adelante mientras su mundo se hizo pedazos", escribió.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/imani-smith-murio-domingo-presuntamente-3a854e20.jpg La actrizImani Dia Smith posa en una imagen de archivo.

Más

Imani Dia Smith formó parte del elenco de The Lion King en Broadway entre el 27 de septiembre de 2011 y el 23 de septiembre de 2012. El musical, uno de los montajes más exitosos de la historia, ha sido presentado en 22 países y es considerado un referente del teatro musical a nivel mundial.