Instituciones culturales expresan pesar por el fallecimiento de Ada Balcácer

Ada Balcácer posa en un retrato en blanco y negro, imagen que evoca la sensibilidad y el legado de una de las grandes maestras de las artes visuales dominicanas. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad artística y cultural de la República Dominicana ha reaccionado con profundo pesar ante el fallecimiento de Ada Balcácer, una de las figuras más influyentes de las artes visuales del país, ocurrido este jueves a los 95 años de edad en Miami, Estados Unidos.

Su partida ha generado múltiples manifestaciones de duelo y reconocimiento a una trayectoria que marcó generaciones dentro y fuera del territorio nacional.

El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap) destacó a Balcácer como una creadora fundamental de las artes visuales dominicanas, subrayando que su legado trascendió las fronteras del país.

La institución resaltó su amplia trayectoria, sus aportes al desarrollo del arte nacional y su firme defensa de los intereses de los artistas, especialmente de los miembros del gremio.

Por su parte, la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) lamentó profundamente la muerte de quien fuera docente de la Escuela de Artes Plásticas y formadora de múltiples generaciones.

En su mensaje, la entidad académica señaló que Ada Balcácer dejó una huella "profunda e imborrable" en las artes visuales dominicanas, destacando su rigor creativo, su talento y su compromiso con la cultura.

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (ADOPAE) también se sumó a las muestras de pesar, resaltando que su obra trascendió estilos y generaciones.

Según la institución, Balcácer no solo creó imágenes memorables, sino que construyó pensamiento, sembró vocaciones y dignificó el oficio artístico, elevando el arte como una expresión de identidad y conciencia colectiva.

Asimismo, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana expresó su dolor por la pérdida de la maestra de las artes visuales. En un mensaje difundido en redes sociales, la institución afirmó que su obra y sensibilidad marcaron generaci

ones y enriquecieron de manera invaluable el patrimonio cultural del país.

"En medio de estas fechas de recogimiento y reflexión, honramos su legado creativo, su compromiso con el arte y su mirada poética sobre nuestra identidad", señaló.

Nacida en Santo Domingo el 16 de junio de 1930, Ada Balcácer fue una artista de proyección internacional, formada en la Escuela Nacional de Artes Visuales y en la Art Students League de Nueva York.

A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011 y su designación como Reserva Cultural de la Nación en 2017.

Su partida deja un vacío profundo en el arte dominicano, pero también un legado sólido que continúa iluminando la identidad cultural del país y el camino de nuevas generaciones de artistas.