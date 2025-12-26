Teatro itinerante recrea la historia del Nacimiento en el Parque Iberoamérica

Escena del Nacimiento durante la puesta en escena de Nacimiento Viviente, presentada en el Parque Iberoamérica, con actores caracterizados según la tradición bíblica. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de dos fines de semana en cartelera y 12 funciones a casa llena, la obra teatral musical Nacimiento Viviente concluyó su temporada en el Parque Iberoamérica, con el respaldo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

La puesta en escena, dirigida por Wendy Queliz, se desarrolló como un recorrido escénico al aire libre que permitió al público desplazarse por distintos espacios del parque, integrándose a la narrativa de la historia sagrada. El formato itinerante marcó una diferencia frente al teatro convencional, al eliminar la separación entre escenario y espectadores.

La producción incluyó ambientaciones que representaron lugares como Nazaret, Belén y Ein Karem, apoyadas en una escenografía diseñada por arquitectos de varias universidades del país, con atención a elementos históricos y simbólicos.

Uno de los ejes centrales del montaje fue la inclusión de actrices con Síndrome de Down en roles relevantes, una decisión que reforzó el enfoque social del proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/nacimiento-1-591ef338.jpg Actores personificados recrean distintos pasajes de la historia sagrada como parte del formato itinerante de la obra Nacimiento Viviente. (FUENTE EXTERNA)

“Ha sido un trayecto de altas y bajas que han demostrado que uno es más resiliente que las excusas y puede lograr con Dios todo lo que se proponga”, expresó la directora Wendy Queliz al cierre de la temporada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/nacimiento-1-1-1-13707bd4.jpg Representación del Nacimiento y otros pasajes bíblicos durante una de las funciones de Nacimiento Viviente, con actores caracterizados que guiaron al público a lo largo del recorrido escénico.

Más

Nacimiento Viviente fue concebido por el padre Franchy Lluberes, con adaptación de Sumaya Herrera y dirección musical de Gabriel Belliart, y contó con una amplia asistencia durante su presentación en la capital.