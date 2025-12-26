Villa Navidad cerró el 25 de diciembre con una cifra histórica: más de 400 mil visitantes disfrutaron de esta gran experiencia navideña en sus dos sedes, consolidándola como el principal punto de encuentro familiar de la temporada en la República Dominicana.

Durante los últimos días, miles de familias se han dado cita para vivir una celebración marcada por la alegría, la tradición y el espíritu festivo.

La propuesta incluye espectáculos artísticos y musicales, presentaciones culturales, desfiles temáticos, áreas infantiles, juegos, decoración monumental, espacios gastronómicos y zonas pensadas para compartir y crear recuerdos inolvidables.

La magia continuará hasta Reyes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/f3f9cdd8-47f5-4b47-829d-61a4e8db196e-f28a8297.jpg

A partir de hoy, 26 de diciembre, y hasta el 5 de enero, Villa Navidad contará con la presencia de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, quienes recibirán a niños y niñas en ambas sedes, manteniendo viva una de las tradiciones más esperadas de estas fechas.

Uno de los grandes atractivos del evento es que se trata de un espacio totalmente gratuito, diseñado para el disfrute seguro de toda la familia. La organización, logística y medidas de seguridad garantizan una experiencia ordenada, accesible y agradable para todos los visitantes.

Villa Navidad es posible gracias al respaldo de patrocinadores del sector público y privado, cuyo apoyo ha sido clave para ofrecer a la ciudadanía un evento de alta calidad, reafirmando el valor del trabajo conjunto para fortalecer la convivencia familiar, la cultura y las tradiciones navideñas.

La invitación sigue abierta. Las familias pueden mantenerse al tanto de la programación diaria a través de las redes sociales oficiales @villanavidad.rd, donde se comparten horarios, espectáculos y sorpresas.

Villa Navidad permanecerá abierta hasta el 6 de enero, todos los días de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., con su espectáculo principal a las 8:00 p.m., en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo y el Gran Teatro del Cibao en Santiago.





