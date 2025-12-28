República Dominicana participará por primera vez en concurso de belleza trans

Sherlyna Marte Rodríguez es una mujer trans, oriunda de Santiago de los Caballeros, que representará a República Dominicana en el Miss International Queen, un concurso de belleza para mujeres transgénero, que se celebrará en Tailandia.

La joven de 22 años de edad se convierte en el primer rostro dominicano de dicho concurso, cuya gala mundial celebrará su vigésima segunda versión en 2026.

Sherlyna es una joven que viene desde abajo, forjada entre sacrificios, retos y una profunda determinación. Su historia está marcada por la constancia, la disciplina y el deseo inquebrantable de superarse, indica una nota de prensa.

En el documento se añade que, pesar de las dificultades, esta joven mujer trans nunca se ha rendido ni ha permitido que los obstáculos definan su destino. Su camino es el reflejo de una juventud que lucha, sueña y trabaja con el corazón puesto en sus metas.

Palabras de determinación

"Quiero demostrar que los sueños sí se cumplen cuando se persiguen con fe, amor propio y determinación. Representar a la República Dominicana en Miss International Queen es un honor y una responsabilidad que asumo con orgullo", expresa Sherlyna.

Más allá de la pasarela, su participación busca inspirar a otras personas, especialmente a jóvenes que sienten que sus circunstancias limitan sus posibilidades. Su mensaje es claro: no importa de dónde vengas, sino hasta dónde estás dispuesta a llegar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/transgenero-e3772ede.jpg Midori Monet fue la mujer trans coronada en 2025. (FUENTE EXTERNA)

Más que belleza

Miss International Queen valora la belleza más allá de lo físico, promoviendo la inclusión, la igualdad y la concienciación para la comunidad transgénero, destacando la personalidad, el carisma, la oratoria, el talento y el propósito social de sus participantes.

Busca crear aceptación y derechos para las mujeres trans a nivel mundial, más allá del glamur, enfatizando la salud mental y el impacto positivo en la sociedad, con un lema como "Beyond Beauty" (Más allá de la Belleza).