El nostálgico video con el que Thalía rinde homenaje a sus personajes de telenovelas

Thalía sorprendió a sus seguidores al rendir un homenaje a los personajes que marcaron su carrera en las telenovelas mexicanas. ( FUENTE EXTERNA )

La nostalgia y la tecnología se unieron en un emotivo cierre de año protagonizado por Thalía. La cantante y actriz sorprendió a sus seguidores al rendir un homenaje a los personajes que marcaron su carrera en las telenovelas mexicanas, recreándolos con inteligencia artificial.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista aparece caminando por un set rodeada de las protagonistas que definieron distintas etapas de su vida artística. Todo ocurre mientras suena "Forever Young", el icónico tema del grupo Alphaville, una elección que refuerza el tono nostálgico y atemporal del homenaje.

En el audiovisual, Thalía "abraza" a sus personajes a quienes cariñosamente llama sus "niñas preciosas" y les agradece por haber conectado con millones de personas a lo largo de los años.

"Gracias a mis hermosas protagonistas de sueños y alegrías. Ellas nos siguen uniendo a generaciones enteras, sin fronteras y sin idiomas", escribió en la publicación que rápidamente se viralizó y generó reacciones de fanáticos de distintos países.

Los personajes que marcaron una era en la televisión

La producción, realizada con inteligencia artificial, reúne a algunas de las figuras más emblemáticas de la ficción televisiva latinoamericana, todas surgidas de las telenovelas que consolidaron a Thalía como un fenómeno cultural bajo el sello de Televisa.

María Mercedes (1992): primera entrega de la trilogía de las "Marías", donde interpreta a una joven humilde que logra transformar su destino.

(1992): primera entrega de la trilogía de las "Marías", donde interpreta a una joven humilde que logra transformar su destino. Marimar (1994): la historia de una joven criada por sus abuelos que enfrenta duras adversidades, con actuaciones memorables de Eduardo Capetillo y Chantal Andere .

(1994): la historia de una joven criada por sus abuelos que enfrenta duras adversidades, con actuaciones memorables de y . María la del Barrio (1996): el relato de una recolectora de basura que encuentra el amor y una nueva vida, compartiendo créditos con Fernando Colunga y con la inolvidable villana Soraya Montenegro , interpretada por Itatí Cantoral.

(1996): el relato de una recolectora de basura que encuentra el amor y una nueva vida, compartiendo créditos con y con la inolvidable villana , interpretada por Itatí Cantoral. Rosalinda (1999): producida bajo la dirección de Beatriz Sheridan, contó con la participación de Laura Zapata y Angélica María.

El video culmina con un mensaje especial dedicado a sus seguidores, a quienes reconoce como parte fundamental de su trayectoria: "Mi amada ThalyFamilia, gracias por llevarlas en un rinconcito de sus corazones, porque con ellas también voy yo".

Te puede interesar Thalía lanza "Santa", su nuevo tema navideño bilingüe