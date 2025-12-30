¿A qué hora se estrena el capítulo final de "Stranger Things 5" en la República Dominicana?

Elenco de la serie Stranger Things 5 se despide este 31diciembre. ( FUENTE EXTERNA )

El final de "Stranger Things 5" quedó programado para el 31 de diciembre, una fecha que convirtió el desenlace de la serie en un evento global seguido con expectativa por millones de fanáticos, especialmente en América Latina.

Con el objetivo de que el cierre de la historia se viviera de forma colectiva, la producción estableció un calendario especial de horarios para la región, permitiendo que el episodio final estuviera disponible de manera simultánea en todos los países.

Los horarios definidos para el estreno en América Latina fueron los siguientes: Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (hora de Brasilia), a las 22:00; Bolivia, Venezuela, República Dominicana , Puerto Rico y Cuba, a las 9:00 p. m. ; Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, a las 8 de la noche; y México (CDMX), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, a las 9 de la noche.

La estrategia buscó reforzar la experiencia compartida entre los seguidores de la serie en toda la región.

Previo al estreno, el último adelanto difundido mostró escenas clave ambientadas en el Upside Down, con un momento central protagonizado por Jim Hopper y Eleven. En el avance, Hopper le pide a Eleven: "Necesito que luches. Una última vez", una frase que resume el tono emocional del desenlace.

El tráiler también profundiza en la motivación del personaje interpretado por Millie Bobby Brown. "Tu infancia te fue arrebatada. Fuiste atacada y manipulada por personas terribles, pero nunca permitiste que eso te rompiera", le dice Hopper, antes de instarla a luchar "por un mundo más allá de Hawkins".

Con el estreno del episodio final, "Stranger Things" se propone cerrar los principales misterios que rodearon a Hawkins y a los experimentos secretos que marcaron el eje de la serie, poniendo punto final a una de las producciones más influyentes de la televisión reciente.