Michel Camilo y 20 años de una beca clave para la música dominicana

La Beca Michel Camilo cumple 20 años como referente en la promoción y el desarrollo de la excelencia musical en la República Dominicana. ( SUMINISTRADA )

El vigésimo aniversario de la Beca Michel Camilo en Berklee College of Music se celebrará del 5 al 10 de enero de 2026 en Santo Domingo, con una jornada académica y artística que incluirá una clase magistral, el proceso de audiciones y la ceremonia de premiación del nuevo beneficiario del programa.

La agenda de actividades iniciará el miércoles 7 de enero con una clase magistral a cargo de Michel Camilo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

El jueves 8 de enero se realizará la competencia de la beca en el Conservatorio Nacional de Música, mientras que la ceremonia de premiación está pautada para el sábado 10 de enero, también en el Conservatorio Nacional.

Historia de la Beca Michel Camilo

Creada en 2006, la Beca Michel Camilo nació con la selección del joven músico dominicano Javier Rosario y, a lo largo de estos 20 años, ha contribuido a la formación profesional de otros tres talentos: Roger De La Rosa, Diego Ureña Santana y Alejandro Taveras.

"Lo importante de la beca —expresa Michel Camilo— es el apoyo y la oportunidad que se le otorga a un estudiante dominicano de ingresar a una institución reconocida y de prestigio mundial como Berklee, y de que allí pueda desarrollar su talento en beneficio de la imagen de nuestro país".

Gracias al aporte de más de medio millón de dólares, el programa ha permitido que estos cuatro jóvenes valores consoliden sus carreras.

En palabras del propio Camilo, "la motivación de establecer mi beca es la fe que tengo en el joven talento dominicano, ya que siembra esperanza y estimula la preparación al máximo, sabiendo que cada cuatro años se brinda la oportunidad de competir en las audiciones", comentó.

Agregó: "La beca cubre matrícula, habitación y comida, con lo cual el estudiante solo debe preocuparse por aprovechar sus estudios, brillar y alcanzar sus sueños·.

Proceso de selección del nuevo beneficiario

El maestro también recordó que "cuando iniciamos el programa de audiciones para la Beca Michel Camilo, hace ya 20 años, fue la primera visita de Berklee al país. Hoy me llena de alegría y satisfacción que el programa de Berklee en Santo Domingo sea una realidad".

Como parte del proceso de selección del nuevo ganador, Berklee College of Music recibió 450 solicitudes y, tras evaluarlas, preseleccionó a 31 finalistas, quienes audicionarán el jueves 8 de enero en el Conservatorio Nacional de Música ante un jurado integrado por profesores de Berklee y Michel Camilo, quien presidirá el jurado. De este proceso surgirá el beneficiario de la Beca Michel Camilo 2026-2030.