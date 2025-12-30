Celebran 16.º Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud

El Fitij impactó a un total de 6,432 personas, entre público infantil, juvenil y adulto. ( FUENTE EXTERNA )

El Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (FITIJ) en su edición 2025, celebró su 16.º edición, reafirmando su compromiso de acercar a los más jóvenes de la sociedad, especialmente en comunidades con acceso limitado a la oferta cultural.

En esta edición, el Fitij impactó a un total de 6,432 personas, entre público infantil, juvenil y adulto, mediante la realización de 38 funciones a nivel nacional.

De estas, 26 funciones se llevaron a cabo en salas del Distrito Nacional, mientras que 12 funciones formaron parte del programa Fitij Sin Frontera, desarrollado en comunidades con mayores índices de vulnerabilidad social.

Las funciones realizadas en el Distrito Nacional tuvieron lugar en espacios emblemáticos como la Sala Ravelo del Teatro Nacional, la Sala Laura Beltrán del Colegio Babeque Secundaria, la Sala Manuel Rueda de las Escuelas de Bellas Artes y Nova Teatro, con una asistencia aproximada de 3,219 personas.

En este contexto, es importante resaltar el respaldo constante de los centros educativos privados de Santo Domingo, cuyo apoyo ha sido fundamental para el fortalecimiento y continuidad del festival.

Como parte de la iniciativa Fitij 2025 Sin Frontera, el festival extendió su alcance a centros educativos y espacios comunitarios de localidades como:

Boca Chica

San Pedro de Macorís

Manoguayabo

Villa Consuelo

Villa Mella

Barahona

Jimaní

Neiba

Dajabón

Loma de Cabrera

A través de estas 12 funciones, el Fitij llevó experiencias teatrales de alta calidad a la población infantil en zonas donde la oferta cultural es limitada.

La programación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/mps6861-7632c64d.jpg Fitij-RD reafirma su misión de fomentar el acceso al arte escénico como una herramienta de desarrollo, inclusión y transformación social para las nuevas generaciones. (FUENTE EXTERNA)

El Fitij 2025 contó con la participación de destacadas compañías teatrales provenientes de Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana y Rusia, enriqueciendo la programación con una propuesta artística diversa y de alto nivel.

Asimismo, el festival fue posible gracias al respaldo del Centro Cultural de España en Santo Domingo, el Banco Popular Dominicano, la Dirección Nacional de Mecenazgo y el Ministerio de Cultura, cuyo apoyo reafirma la importancia del trabajo articulado entre el sector cultural y las instituciones públicas y privadas.

Estos resultados confirman que los ajustes realizados durante la ejecución del festival permitieron ampliar su alcance territorial y beneficiar a un mayor número de personas, especialmente en comunidades vulnerables.

Con este cierre, el Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (FITIJ-RD) reafirma su misión de fomentar el acceso al arte escénico como una herramienta de desarrollo, inclusión y transformación social para las nuevas generaciones.