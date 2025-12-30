×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Stranger Things 5
Stranger Things 5

El último tráiler del final de "Stranger Things 5" da un giro inesperado

El octavo y último capítulo de "Stranger Things" se estrena este miércoles 31 de diciembre

    Expandir imagen
    El último tráiler del final de Stranger Things 5 da un giro inesperado
    El nuevo tráiler del episodio 8 de Stranger Things 5 deja algo muy claro: la verdadera protagonista es Once. (FUENTE EXTERNA)

    La cuenta atrás para el final de Stranger Things ya ha comenzado y la emoción entre los fans no podría ser mayor. En las horas previas al estreno del último episodio, las teorías se multiplican: ¿quién es realmente el protagonista de la serie?

    Con el paso de las temporadas, muchos espectadores han puesto el foco en Will Byers y en Vecna, el gran villano de la historia. Sin embargo, el nuevo tráiler del episodio 8 de Stranger Things 5 deja algo muy claro: la verdadera protagonista es Once, el personaje interpretado por Millie Bobby Brown.

    En las breves escenas que muestra el avance, vemos a Jim Hopper pidiéndole a Once que luche "una última vez". Él sabe que sus poderes serán fundamentales para derrotar a Vecna.

    También le recuerda todo lo que ha sufrido desde niña: cómo le arrebataron su infancia y la manipularon durante años. Sus palabras terminan con un mensaje esperanzador: "Lucha por los días que vendrán".

    ¿A qué hora se estrena el episodio final?

    • El octavo y último capítulo de Stranger Things se estrena este miércoles 31 de diciembre. En República Dominicana, el episodio estará disponible a las 8:00 de la noche.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.