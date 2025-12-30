El último tráiler del final de "Stranger Things 5" da un giro inesperado

El nuevo tráiler del episodio 8 de Stranger Things 5 deja algo muy claro: la verdadera protagonista es Once. ( FUENTE EXTERNA )

La cuenta atrás para el final de Stranger Things ya ha comenzado y la emoción entre los fans no podría ser mayor. En las horas previas al estreno del último episodio, las teorías se multiplican: ¿quién es realmente el protagonista de la serie?

Con el paso de las temporadas, muchos espectadores han puesto el foco en Will Byers y en Vecna, el gran villano de la historia. Sin embargo, el nuevo tráiler del episodio 8 de Stranger Things 5 deja algo muy claro: la verdadera protagonista es Once, el personaje interpretado por Millie Bobby Brown.

En las breves escenas que muestra el avance, vemos a Jim Hopper pidiéndole a Once que luche "una última vez". Él sabe que sus poderes serán fundamentales para derrotar a Vecna.

También le recuerda todo lo que ha sufrido desde niña: cómo le arrebataron su infancia y la manipularon durante años. Sus palabras terminan con un mensaje esperanzador: "Lucha por los días que vendrán".

¿A qué hora se estrena el episodio final?

El octavo y último capítulo de Stranger Things se estrena este miércoles 31 de diciembre. En República Dominicana, el episodio estará disponible a las 8:00 de la noche.

