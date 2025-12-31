12 rituales para recibir el 2026 con buena energía, amor y prosperidad

Algunos de los rituales del Año Nuevo. ( FUENTE EXTERNA )

Con la llegada de un nuevo año, muchas personas recurren a cábalas y rituales tradicionales como una forma simbólica de atraer buena suerte, amor, salud y estabilidad económica. Estas prácticas, que combinan costumbres culturales y creencias populares, se realizan en la noche del 31 de diciembre para iniciar el año con nuevas energías.

Entre los rituales más comunes se encuentra el despojo, que consiste en recorrer la casa con incienso para limpiar malas energías, y tirar un cubo de agua a la calle, para dejar atrás lo negativo.

También es frecuente comerse 12 uvas a la medianoche, una por cada mes del año, pidiendo un deseo con cada una.

El amor tiene un lugar especial en estas tradiciones. Algunas personas brindan debajo de una mesa con alguien de "energía pura" para atraer pareja, mientras que vestir ropa interior roja simboliza pasión, y la amarilla, prosperidad económica. Vestirse de blanco es otra tradición que se asocia con paz y energía positiva.

Otros rituales incluyen:

Sacar maletas a la calle para atraer viajes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/anne-jakapong-jakrajutatip-fue-imputada-por-un-caso-de-fraude-agencia-efe-18-a99fa5e9.jpg

Soplar canela desde la puerta de la casa para invitar la buena suerte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/19967397284-1080pnbcstations-bee0df30.jpg

Lanzar lentejas al aire como símbolo de abundancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/ritual-de-las-lentejas-2f08d954.jpg

Incorporar una joya en la copa del brindis para atraer éxitos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/60393392813280633193624474045094115465321931n-05269999.jpg

Barrer la casa hacia afuera para limpiar malas energías.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/anne-jakapong-jakrajutatip-fue-imputada-por-un-caso-de-fraude-agencia-efe-19-0e7d37fc.jpg

Esconder dinero en los zapatos para estabilidad financiera.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/48995667717218256286364154426544539437029089n-5e545dde.jpg

Estrenar ropa o accesorios nuevos y regalar lo viejo, simbolizando un nuevo comienzo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/ropa-nueva-hay-lavarla-antes-usarla-ddcee659.jpg

Encender velas o fuego para purificación y transformación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/anne-jakapong-jakrajutatip-fue-imputada-por-un-caso-de-fraude-agencia-efe-20-e008cd3e.jpg

Incluir accesorios dorados en la vestimenta para la buena fortuna.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/ideas-para-portar-un-outfit-dorado-digno-de-una-diosa-egipcia-deslumbraras-a-todos-d613f69d.jpg

Escribir una carta a tu "yo" del 2026, definiendo metas y agradeciendo lo logrado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/para-ti-programacion-neurolinguistica-estar-mejor-apertura-latinstock-20181228-19c25a17.jpg

Aunque algunos lo hacen entre risas, estos rituales son seguidos por quienes creen que representan una manera simbólica de atraer lo deseado y comenzar el año con esperanza y proyección positiva.

Con estas prácticas, los dominicanos buscan cerrar el 2025 dejando atrás lo negativo y recibir el 2026 con salud, prosperidad y nuevos proyectos.