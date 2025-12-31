Reconocen aportes literarios y periodísticos de Orlando Gil
El intelectual dominicano es homenajeado póstumamente en el Tercer Convivio Literario del Noroeste
El escritor y analista político Orlando Gil fue homenajeado póstumamente el pasado sábado durante el Tercer Convivio Literario del Noroeste, evento al que asistieron poetas, historiadores, gestores culturales, cuentistas, ensayistas y críticos literarios de la región.
El cronista y catedrático Rafael Darío Herrera leyó una semblanza de Gil y entregó un pergamino a su hijo, Ernesto Lozano, en el que se destacan los méritos y contribuciones profesionales del fallecido columnista.
Herrera explicó que pocos conocían a Gil por su apellido original, Lozano, y que utilizó Gil para sus producciones y presentaciones públicas. Recordó su participación en programas de radio y televisión como productor y comentarista, y mencionó el inicio de su carrera literaria y sus publicaciones.
Más
- El pergamino resalta su legado en la literatura y su trabajo en el análisis político. Ernesto Lozano agradeció el reconocimiento y señaló que tiene valor porque proviene de los intelectuales de la región donde nació su padre.
- Orlando Rafael Lozano Gil nació en Valverde, Mao, en 1949 y falleció en febrero de 2022. La ceremonia se realizó en la Casa Cultural Josián Espinal, en Sabaneta, Santiago.