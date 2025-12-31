×
El Blachy cumple un sueño familiar y le regala una casa a sus padres

El artista dijo que la entrega de la vivienda forma parte de su compromiso personal de retribuir el apoyo recibido de su familia desde el inicio de su carrera

    Expandir imagen
    El Blachy cumple un sueño familiar y le regala una casa a sus padres
    Vista de la casa entregada por el cantante de merengue típico El Blachy a su madre, como parte de un gesto de agradecimiento familiar. (FUENTE EXTERNA)

     El cantante de merengue típico El Blachy entregó una casa a su madre y a su padre, cumpliendo uno de los objetivos personales que se había propuesto desde el inicio de su carrera artística. El gesto fue presentado por el propio artista como una muestra de agradecimiento por el apoyo recibido de su familia.

    El Blachy señaló que, más allá de los logros profesionales, considera prioritario retribuir el sacrificio de sus padres. La entrega de la vivienda se realizó en un ambiente familiar y fue compartida por el artista a través de sus redes sociales.

    Durante 2025, el intérprete también ha sido noticia por otros acontecimientos de su vida pública. Ese año presentó un vehículo Lamborghini Huracán Técnica 2023, valorado en más de 400,000 dólares, una de las pocas unidades existentes en el país, adquisición que calificó como un logro personal dentro de su trayectoria.

    Expandir imagen
    Infografía
    El Blachy con sus padres.

    En el mismo período, El Blachy anunció que asumirá un aporte mensual de RD$25,000 para cubrir gastos básicos, educativos y de salud de dos niñas que quedaron huérfanas tras el derrumbe del centro nocturno Jet Set, ocurrido el 8 de abril.

    Más

    • Según explicó, la decisión surgió tras conocer que más de 170 menores perdieron a sus padres en ese suceso. El artista visitó el hogar de dos hermanas de 3 y 9 años afectadas por la tragedia, como parte del compromiso asumido con sus familias.
