El espía: cuando la nota oficial cruza la línea ética
Cuando una solicitud periodística termina convertida en nota de prensa sin respeto a la confidencialidad
Para algunos relacionistas de instituciones oficiales, la ética no solo se fue de vacaciones: parece haber perdido el pasaporte.
Se requiere una desfachatez bien entrenada para violar la confidencialidad de un periodista y, de paso, la de un medio, cuando se solicita información para una historia propia, que luego reaparece convertida en nota de prensa, distribuida sin pudor entre la competencia.