"Stranger Things" se adueña del cielo de Las Vegas con un impresionante show de 5,000 drones

5,000 drones iluminaron el cielo de Las Vegas el pasado domingo con motivo al final de la serie de Netflix "Stranger Things". ( FUENTE EXTERNA )

Antes de decir adiós definitivamente, Stranger Things decidió hacer lo que mejor sabe: sorprender, emocionar y llevar a sus fans a otra dimensión.

Esta vez, el escenario no fue Hawkins ni el Mundo del Revés, sino el cielo de Las Vegas, que por una noche se transformó en una gigantesca pantalla de recuerdos y nostalgia.

El domingo por la noche, sobre la emblemática Strip, la avenida donde brillan los grandes hoteles y casinos, 5,000 drones sincronizados iluminaron la ciudad con un show sin precedentes.

?Así se preparó el espectacular show de 5.000 drones que iluminó Las Vegas en el último adiós de Stranger Things pic.twitter.com/6ovjb01EOa — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) December 31, 2025

Según Netflix, se trató del espectáculo de drones más grande realizado hasta ahora en Estados Unidos, una despedida a la altura de una de las series más influyentes de la última década.

Durante varios minutos, las figuras luminosas recrearon algunos de los momentos más icónicos de la ficción ambientada en los años 80. El cielo dibujó la inconfundible camioneta de la radio WSQK, la pandilla recorriendo Hawkins en bicicleta y los primeros enfrentamientos contra los Demogorgons.

Pero el momento más emocionante llegó con la aparición de Vecna, el gran villano de la temporada final. El momento fue aún más especial gracias a la presencia de Jamie Campbell Bower, el actor que lo interpreta, quien se dirigió al público reunido para presenciar el evento.

"Antes del final, tenemos una última cosa para ustedes", dijo desde el escenario. "Ahora, miren al cielo".

El espectáculo, titulado "Una última aventura: Las Vegas", funcionó como broche de oro de una ambiciosa campaña global de despedida. Netflix replicó experiencias similares en distintas ciudades del mundo, desde instalaciones interactivas en Madrid hasta una propuesta inmersiva en el Laboratorio Nacional de Hawkins en Sídney.

Cada acción fue pensada como un homenaje a esa pandilla de chicos que empezó jugando Dungeons & Dragons y terminó enfrentando fuerzas oscuras que trascendieron la pantalla.

Final

El episodio final de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará a nivel mundial este miércoles 31 de diciembre. En República Dominicana se podrá ver a las 9:00 de la noche.