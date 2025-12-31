×
Estos son los temas que marcaron 2025 y conquistaron a los lectores de Revista

2025, un año de tragedias y tendencias en el entretenimiento dominicano

  • Jeury Frías - Twitter
Estos son los temas que marcaron 2025 y conquistaron a los lectores de Revista
Rubby Pérez, el acuerdo entre Nétflix y Warner Brothers y lo relativo al disco de Anthony Santos maracron las noticias más leídas de Revista. (FUENTE EXTERNA)

El 2025 pasará a la historia como uno de los años más impactantes para la industria del entretenimiento en la República Dominicana, marcado tanto por tragedias como por grandes hitos culturales. 

La fatídica madrugada del martes 8 de abril, mientras el icónico cantante Rubby Pérez amenizaba uno de los famosos "lunes bailables" del Jet Set, el techo de la discoteca colapsó sobre él y cientos de asistentes.

En el accidente fallecieron músicos, artistas, empresarios, médicos, deportistas, periodistas y numerosos dominicanos y extranjeros que asistieron sin imaginar que aquel sería su último baile. 

La incertidumbre sobre la suerte del artista y la magnitud de la tragedia mantuvieron a los lectores atentos a cada actualización, convirtiendo este suceso en la noticia más leída de la sección Revista.

El interés continuó durante los homenajes y las honras fúnebres de Rubby Pérez, cuyo legado se preserva a través de la orquesta formada por sus hijos, especialmente Zulinka Pérez, quien continúa interpretando los éxitos de su padre, manteniendo viva su música entre las nuevas generaciones. 

  • Desde conciertos tributo al entierro con la bandera de Venezuela, cada detalle capturó la atención de los lectores, consolidando el fenómeno mediático alrededor del artista y su familia. Todo lo relacionado con el artista tuvo un total de 316,914 visitas.

En paralelo, la industria del entretenimiento internacional también acaparó gran interés en los lectores de Diario Libre. El acuerdo de Netflix con Warner Bros, que promete nuevas franquicias y contenidos exclusivos en streaming, fue lo más leído de la sección, alcanzando más de 184,000 usuarios únicos y cerca de 196,000 visitas. 

Esta noticia, publicada el 6 de diciembre de 2025, despertó curiosidad sobre futuras producciones y  cómo la expansión del contenido digital impactará la región y a los usuarios.

El público también mostró gran interés por el entretenimiento global y la cultura pop. La visita de Kevin Costner a La Habana, la popularidad de los K-dramas protagonizados por Kim Jong Seok, y el fenómeno mundial de El juego del calamar reflejan que los dominicanos siguen de cerca las tendencias virales internacionales.

Incluso temas de nostalgia, como el reconocimiento de Lego, Barbie y el cubo de Rubik como algunos de los mejores juguetes de la historia, despertaron la curiosidad de los lectores.

En el ámbito local, noticias sobre artistas urbanos, premios y sucesos impactantes dominaron la atención. La muerte del bachatero Félix Cumbé, la renuncia pública de Bonny Cepeda tras su apoyo a Nicolás Maduro y los sorteos millonarios de Leidsa generaron gran repercusión.  

Entre los temas más leídos también destacan historias de farándula internacional, como la fortuna de Zoé Saldaña, el supuesto romance entre Jennifer Aniston y Barack Obama, y el director dominicano que iba a casarse con Florinda Meza, lo que confirma el interés de los lectores por figuras públicas que combinan fama, misterio y poder.

Este análisis revela un patrón claro: los lectores buscan noticias que combinen entretenimiento, cultura pop, música, sucesos virales y tendencias internacionales, con un fuerte enfoque en figuras icónicas que marcan pauta.

Desde tragedias que conmueven al país hasta acuerdos de streaming que cambian la industria, el público dominicano mostró una clara preferencia por historias que impactan, inspiran y generan conversación.

