Estos son los temas que marcaron 2025 y conquistaron a los lectores de Revista

Rubby Pérez, el acuerdo entre Nétflix y Warner Brothers y lo relativo al disco de Anthony Santos maracron las noticias más leídas de Revista. ( FUENTE EXTERNA )

El 2025 pasará a la historia como uno de los años más impactantes para la industria del entretenimiento en la República Dominicana, marcado tanto por tragedias como por grandes hitos culturales.

La fatídica madrugada del martes 8 de abril, mientras el icónico cantante Rubby Pérez amenizaba uno de los famosos "lunes bailables" del Jet Set, el techo de la discoteca colapsó sobre él y cientos de asistentes.

En el accidente fallecieron músicos, artistas, empresarios, médicos, deportistas, periodistas y numerosos dominicanos y extranjeros que asistieron sin imaginar que aquel sería su último baile.

La incertidumbre sobre la suerte del artista y la magnitud de la tragedia mantuvieron a los lectores atentos a cada actualización, convirtiendo este suceso en la noticia más leída de la sección Revista.

El interés continuó durante los homenajes y las honras fúnebres de Rubby Pérez, cuyo legado se preserva a través de la orquesta formada por sus hijos, especialmente Zulinka Pérez, quien continúa interpretando los éxitos de su padre, manteniendo viva su música entre las nuevas generaciones.

Desde conciertos tributo al entierro con la bandera de Venezuela, cada detalle capturó la atención de los lectores, consolidando el fenómeno mediático alrededor del artista y su familia. Todo lo relacionado con el artista tuvo un total de 316,914 visitas.

En paralelo, la industria del entretenimiento internacional también acaparó gran interés en los lectores de Diario Libre. El acuerdo de Netflix con Warner Bros, que promete nuevas franquicias y contenidos exclusivos en streaming, fue lo más leído de la sección, alcanzando más de 184,000 usuarios únicos y cerca de 196,000 visitas.

Esta noticia, publicada el 6 de diciembre de 2025, despertó curiosidad sobre futuras producciones y cómo la expansión del contenido digital impactará la región y a los usuarios.

El público también mostró gran interés por el entretenimiento global y la cultura pop. La visita de Kevin Costner a La Habana, la popularidad de los K-dramas protagonizados por Kim Jong Seok, y el fenómeno mundial de El juego del calamar reflejan que los dominicanos siguen de cerca las tendencias virales internacionales.

Incluso temas de nostalgia, como el reconocimiento de Lego, Barbie y el cubo de Rubik como algunos de los mejores juguetes de la historia, despertaron la curiosidad de los lectores.

En el ámbito local, noticias sobre artistas urbanos, premios y sucesos impactantes dominaron la atención. La muerte del bachatero Félix Cumbé, la renuncia pública de Bonny Cepeda tras su apoyo a Nicolás Maduro y los sorteos millonarios de Leidsa generaron gran repercusión.

Entre los temas más leídos también destacan historias de farándula internacional, como la fortuna de Zoé Saldaña, el supuesto romance entre Jennifer Aniston y Barack Obama, y el director dominicano que iba a casarse con Florinda Meza, lo que confirma el interés de los lectores por figuras públicas que combinan fama, misterio y poder.

Este análisis revela un patrón claro: los lectores buscan noticias que combinen entretenimiento, cultura pop, música, sucesos virales y tendencias internacionales, con un fuerte enfoque en figuras icónicas que marcan pauta.

Desde tragedias que conmueven al país hasta acuerdos de streaming que cambian la industria, el público dominicano mostró una clara preferencia por historias que impactan, inspiran y generan conversación.

Las más leídas

Posición Noticia Usuarios únicos Total de visitas 1 Acuerdo Netflix y Warner Bros: nuevas franquicias en el streaming 184,907 195,980 2 Los merengueros en Venezuela y el "macabro" chiste de Sergio Vargas 93,437 100,671 3 Así fue su debut como actor de Rubby Pérez en "Amor de Hembra" 53,226 58,939 4 Rubby Pérez fue sepultado con la bandera de Venezuela 52,102 56,334 5 La razón por la que Zulinka no participará en homenaje de Rubby Pérez 52,045 54,333 6 Lego 47,220 54,765 7 Entre llantos 45,203 47,781 8 ¿Quién es Marco Perego? 43,440 45,440 9 El director dominicano que iba a casarse con Florinda Meza 41,487 43,360 10 Fallece la actriz de cine para adultos Lina Bina 40,968 49,626 11 Bonny Cepeda hace pública su renuncia tras apoyo a Nicolás Maduro 40,531 43,511 12 La orquesta "Los Hijos de Rubby Pérez" hará su debut en Venezuela 32,184 35,253 13 Amara La Negra se reencuentra con Don Francisco 31,543 34,076 14 Kevin Costner de visita en La Habana 30,952 34,107 15 Anthony Santos lanza su nuevo álbum "A Fuerza de Dolor" 30,629 35,711 16 Joven reclama premio de 222 millones de pesos en Leidsa 30,312 34,127 17 Los 5 K-dramas más populares del actor surcoreano Kim Jong Seok 28,493 30,882 18 ¿Quién es Ahmed Hasbun, novio de Graciela Abinader? 27,794 42,962 19 Acuerdo Netflix y Warner Bros: nuevas franquicias en el streaming - Diario Libre 27,724 33,483 20 Así nació y creció Jet Set 27,492 30,102 21 Fallece el bachatero Félix Cumbé 27,317 36,882 22 Las terribles predicciones de Baba Vanga para 2025 27,027 26,069 23 Así nació y creció Jet Set, la discoteca que hizo historia cada lunes 26,607 50,946 24 Concierto homenaje a Rubby Pérez en Nueva York 25,831 28,591 25 Así fue la presentación de los denominados "Hijos de Rubby Pérez" 25,550 29,729 26 Mánager de Rubby Pérez: "Fue una pesadilla" 24,160 38,844 27 Wilfrido Vargas exige permiso para usar Las Chicas del Can 24,144 25,462 28 Tribunal levanta rebeldía a Raymond Pozo y Archie López 21,890 23,318 29 Los memes de la alfombra roja de los Premios Soberano 2025 21,691 23,559 30 ¿Quién es Marco Perego, el esposo italiano de Zoé Saldaña? 21,274 31,448 31 Impacto y tristeza por la muerte de la influencer Killadamente 20,490 19,809 32 JCE: Nombres más populares en la República Dominicana en 2024 19,993 20,975 33 El Alfa anuncia la fecha de su retiro definitivo 19,175 16,481 34 Los merengueros en Venezuela y el "macabro" chiste de Sergio Vargas - Diario Libre 18,762 25,184 35 Fefita pone a llorar el Teatro Nacional con emotivo agradecimiento 18,231 20,071 36 "El juego del calamar": sigue el fenómeno coreano de Netflix 18,191 20,293 37 Modelo muere tras caer de un balcón mientras grababa un trío 18,002 19,212 38 ¿A cuánto asciende la fortuna de Zoé Saldaña? 17,643 18,620 39 JCE: Nombres más populares en la República Dominicana en 2024 17,546 18,780 40 El locutor Alberto Vargas se encuentra en cuidados intensivos 17,404 17,688 41 Juan Luis Guerra confirma segunda función en el Estadio Cibao 17,108 18,276 42 La historia detrás del cantante típico El Blachy 16,928 19,039 43 Debut de Zulinka y Miguel en concierto tributo a Rubby Pérez 16,745 18,762 44 Descubre la granja de pollos de Frank Reyes 16,464 18,929 45 ¿Cuánto cuestan las boletas para el concierto de Marco Antonio Solís? 16,418 15,073 46 El Jeffrey rinde homenaje a Rubby Pérez y así suena la canción 16,080 18,365 47 Problemas logísticos impiden a Sergio Vargas actuar en España 16,020 16,876 48 Zulinka Pérez recibió RD$1 millón para no demandar en caso Jet Set 15,904 17,163 49 Bonny Cepeda hace pública su renuncia tras apoyo a Nicolás Maduro 15,628 14,157 50 El locutor Alberto Vargas se encuentra en cuidados intensivos 15,446 16,581 51 ¿A cuánto asciende la fortuna de Zoé Saldaña? 15,417 15,291