Estos son los temas que marcaron 2025 y conquistaron a los lectores de Revista

El 2025 pasará a la historia como uno de los años más impactantes para la industria del entretenimiento en la República Dominicana, marcado tanto por tragedias como por grandes hitos culturales.
La fatídica madrugada del martes 8 de abril, mientras el icónico cantante Rubby Pérez amenizaba uno de los famosos "lunes bailables" del Jet Set, el techo de la discoteca colapsó sobre él y cientos de asistentes.
En el accidente fallecieron músicos, artistas, empresarios, médicos, deportistas, periodistas y numerosos dominicanos y extranjeros que asistieron sin imaginar que aquel sería su último baile.
La incertidumbre sobre la suerte del artista y la magnitud de la tragedia mantuvieron a los lectores atentos a cada actualización, convirtiendo este suceso en la noticia más leída de la sección Revista.
El interés continuó durante los homenajes y las honras fúnebres de Rubby Pérez, cuyo legado se preserva a través de la orquesta formada por sus hijos, especialmente Zulinka Pérez, quien continúa interpretando los éxitos de su padre, manteniendo viva su música entre las nuevas generaciones.
Desde conciertos tributo al entierro con la bandera de Venezuela, cada detalle capturó la atención de los lectores, consolidando el fenómeno mediático alrededor del artista y su familia. Todo lo relacionado con el artista tuvo un total de 316,914 visitas.
En paralelo, la industria del entretenimiento internacional también acaparó gran interés en los lectores de Diario Libre. El acuerdo de Netflix con Warner Bros, que promete nuevas franquicias y contenidos exclusivos en streaming, fue lo más leído de la sección, alcanzando más de 184,000 usuarios únicos y cerca de 196,000 visitas.
Esta noticia, publicada el 6 de diciembre de 2025, despertó curiosidad sobre futuras producciones y cómo la expansión del contenido digital impactará la región y a los usuarios.
El público también mostró gran interés por el entretenimiento global y la cultura pop. La visita de Kevin Costner a La Habana, la popularidad de los K-dramas protagonizados por Kim Jong Seok, y el fenómeno mundial de El juego del calamar reflejan que los dominicanos siguen de cerca las tendencias virales internacionales.
Incluso temas de nostalgia, como el reconocimiento de Lego, Barbie y el cubo de Rubik como algunos de los mejores juguetes de la historia, despertaron la curiosidad de los lectores.
En el ámbito local, noticias sobre artistas urbanos, premios y sucesos impactantes dominaron la atención. La muerte del bachatero Félix Cumbé, la renuncia pública de Bonny Cepeda tras su apoyo a Nicolás Maduro y los sorteos millonarios de Leidsa generaron gran repercusión.
Entre los temas más leídos también destacan historias de farándula internacional, como la fortuna de Zoé Saldaña, el supuesto romance entre Jennifer Aniston y Barack Obama, y el director dominicano que iba a casarse con Florinda Meza, lo que confirma el interés de los lectores por figuras públicas que combinan fama, misterio y poder.
Este análisis revela un patrón claro: los lectores buscan noticias que combinen entretenimiento, cultura pop, música, sucesos virales y tendencias internacionales, con un fuerte enfoque en figuras icónicas que marcan pauta.
Desde tragedias que conmueven al país hasta acuerdos de streaming que cambian la industria, el público dominicano mostró una clara preferencia por historias que impactan, inspiran y generan conversación.
Las más leídas
Posición
Noticia
Usuarios únicos
Total de visitas
1
Acuerdo Netflix y Warner Bros: nuevas franquicias en el streaming
184,907
195,980
2
Los merengueros en Venezuela y el "macabro" chiste de Sergio Vargas
93,437
100,671
3
Así fue su debut como actor de Rubby Pérez en "Amor de Hembra"
53,226
58,939
4
Rubby Pérez fue sepultado con la bandera de Venezuela
52,102
56,334
5
La razón por la que Zulinka no participará en homenaje de Rubby Pérez
52,045
54,333
6
Lego
47,220
54,765
7
Entre llantos
45,203
47,781
8
¿Quién es Marco Perego?
43,440
45,440
9
El director dominicano que iba a casarse con Florinda Meza
41,487
43,360
10
Fallece la actriz de cine para adultos Lina Bina
40,968
49,626
11
Bonny Cepeda hace pública su renuncia tras apoyo a Nicolás Maduro
40,531
43,511
12
La orquesta "Los Hijos de Rubby Pérez" hará su debut en Venezuela
32,184
35,253
13
Amara La Negra se reencuentra con Don Francisco
31,543
34,076
14
Kevin Costner de visita en La Habana
30,952
34,107
15
Anthony Santos lanza su nuevo álbum "A Fuerza de Dolor"
30,629
35,711
16
Joven reclama premio de 222 millones de pesos en Leidsa
30,312
34,127
17
Los 5 K-dramas más populares del actor surcoreano Kim Jong Seok
28,493
30,882
18
¿Quién es Ahmed Hasbun, novio de Graciela Abinader?
27,794
42,962
19
20
Así nació y creció Jet Set
27,492
30,102
21
Fallece el bachatero Félix Cumbé
27,317
36,882
22
Las terribles predicciones de Baba Vanga para 2025
27,027
26,069
23
Así nació y creció Jet Set, la discoteca que hizo historia cada lunes
26,607
50,946
24
Concierto homenaje a Rubby Pérez en Nueva York
25,831
28,591
25
Así fue la presentación de los denominados "Hijos de Rubby Pérez"
25,550
29,729
26
Mánager de Rubby Pérez: "Fue una pesadilla"
24,160
38,844
27
Wilfrido Vargas exige permiso para usar Las Chicas del Can
24,144
25,462
28
Tribunal levanta rebeldía a Raymond Pozo y Archie López
21,890
23,318
29
Los memes de la alfombra roja de los Premios Soberano 2025
21,691
23,559
30
¿Quién es Marco Perego, el esposo italiano de Zoé Saldaña?
21,274
31,448
31
Impacto y tristeza por la muerte de la influencer Killadamente
20,490
19,809
32
JCE: Nombres más populares en la República Dominicana en 2024
19,993
20,975
33
El Alfa anuncia la fecha de su retiro definitivo
19,175
16,481
34
35
Fefita pone a llorar el Teatro Nacional con emotivo agradecimiento
18,231
20,071
36
"El juego del calamar": sigue el fenómeno coreano de Netflix
18,191
20,293
37
Modelo muere tras caer de un balcón mientras grababa un trío
18,002
19,212
38
¿A cuánto asciende la fortuna de Zoé Saldaña?
17,643
18,620
39
40
El locutor Alberto Vargas se encuentra en cuidados intensivos
17,404
17,688
41
Juan Luis Guerra confirma segunda función en el Estadio Cibao
17,108
18,276
42
La historia detrás del cantante típico El Blachy
16,928
19,039
43
Debut de Zulinka y Miguel en concierto tributo a Rubby Pérez
16,745
18,762
44
Descubre la granja de pollos de Frank Reyes
16,464
18,929
45
¿Cuánto cuestan las boletas para el concierto de Marco Antonio Solís?
16,418
15,073
46
El Jeffrey rinde homenaje a Rubby Pérez y así suena la canción
16,080
18,365
47
Problemas logísticos impiden a Sergio Vargas actuar en España
16,020
16,876
48
Zulinka Pérez recibió RD$1 millón para no demandar en caso Jet Set
15,904
17,163
49
50
El locutor Alberto Vargas se encuentra en cuidados intensivos