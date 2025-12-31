La Onda cierra 2025 con récord histórico de registros de obras

Sede de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, entidad que cerró 2025 con un récord histórico en el registro de obras de autores dominicanos. ( SUMINISTRADA )

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) cerró el año 2025 con cifras que marcan un antes y un después en su historia institucional, al alcanzar un volumen sin precedentes en el registro de obras de autores dominicanos y consolidar un proceso de modernización centrado en la eficiencia y el servicio directo a los creadores.

Durante el año, la Onda registró 31,090 obras correspondientes a 1,586 autores, lo que representa un 242.89 % por encima de la planificación anual. El resultado refleja una estrategia orientada a simplificar procesos, reducir trámites y facilitar el acceso de los creadores a la protección legal de sus obras.

El director general de la Onda, José R. Gonell Cosme, explicó que el objetivo central ha sido lograr que los autores registren sus obras y cuenten con una protección efectiva.

Señaló que estos resultados responden a un proceso de reingeniería interna que eliminó pasos innecesarios y priorizó la agilidad administrativa, dentro de políticas públicas dirigidas a fortalecer la propiedad intelectual.

Cifras acumuladas y beneficios para los creadores

Las cifras acumuladas respaldan ese cambio. Entre agosto de 2020 y septiembre de 2025, la Onda registró más de 80,477 obras, una cantidad que prácticamente iguala todo lo acumulado durante los 34 años anteriores de la institución.

Con los registros de 2025, el total de los últimos cinco años se acerca a las 100 mil obras, gestionadas tanto de manera presencial como a través de la plataforma virtual.

Uno de los aspectos más valorados por el sector creativo ha sido la eliminación de barreras económicas. Solo en 2025, 1,586 autores pudieron registrar sus obras de manera gratuita, lo que representa un beneficio directo superior a RD$15 millones. Para muchos creadores, este paso significó acceder por primera vez a la formalidad con respaldo legal.

Desde la ONDA se destacó que la protección del derecho de autor fortalece la industria creativa, incentiva la inversión y mejora la competitividad del país.

En ese contexto, las sociedades de gestión colectiva y de derechos conexos reportaron un incremento significativo en las recaudaciones, tanto en el mercado local como en el internacional, en beneficio de sus asociados.

Transformación digital y cumplimiento de Burocracia Cero

El aumento en los registros estuvo acompañado de una transformación tecnológica. En 2025, la Onda alcanzó el 100 % de cumplimiento del programa Burocracia Cero, posicionándose entre las entidades públicas con mayor nivel de digitalización.

Entre las mejoras implementadas figuran la firma electrónica de certificados, el sistema Sigionda para la automatización de procesos y consulta de información en tiempo real, así como la gestión de turnos digitales, que redujo de forma significativa los tiempos de espera.

Estos avances se reflejaron en las evaluaciones institucionales, con una puntuación de 90.13 % en el Sismap y 100 % en las Normas Básicas de Control Interno (NobaciI).

Educación, transparencia y fiscalización

Durante 2025, la Onda reforzó su rol educativo con 80 acciones formativas que impactaron a más de 6,100 personas. El programa Formadores ABC del Derecho de Autor llegó a 2,478 estudiantes, promoviendo la cultura de respeto a la propiedad intelectual desde edades tempranas.

En materia de transparencia, la institución reportó un 99 % de satisfacción de los usuarios y un 94.29 % en el Portal de Transparencia, además de un alcance digital superior a 1.1 millones de personas.

En cuanto a la observancia de la Ley 65-00, se ejecutaron 375 acciones de fiscalización, entre operativos e inspecciones, que permitieron recaudar RD$1.7 millones, como parte de la lucha contra la piratería y la informalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/jose-ruben-gonell-cosme-9a8a4bb5.jpeg José Rubén Gonell, director de Onda.

Proyecciones para 2026

De cara a 2026, la ONDA anunció una agenda centrada en innovación y expansión de servicios. Entre los proyectos figuran el lanzamiento de la Guía Educativa de Derecho de Autor junto a la Academia de la OMPI, la ampliación de los servicios de resolución de conflictos en Santiago, la implementación de SIAONDA 2.0 y el fortalecimiento de la campaña Onda Contigo.

Los resultados de 2025 confirman que la modernización institucional, traducida en servicios ágiles y beneficios concretos, tiene un impacto directo en los ciudadanos y, en este caso, en quienes viven de crear.