MTV apaga señales: el cierre definitivo de la música en televisión

El apagón de las señales musicales de MTV marcó el cierre definitivo de la era de los videoclips en la televisión, tras casi cinco décadas de influencia cultural global. ( ARCHIVO AP )

El 31 de diciembre de 2025 marcó el final de una época que definió la cultura pop global. Ese día, MTV Music Television apagó en todo el mundo sus señales musicales especializadas, poniendo punto final a un modelo de consumo que durante casi cinco décadas convirtió a la televisión en el principal escaparate de los videoclips.

Las señales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live dejaron de emitir tras acompañar a varias generaciones que crecieron descubriendo artistas, estilos y tendencias frente a la pantalla. Desde hoy, 1 de enero de 2026, ese formato queda oficialmente en el pasado.

Durante años, MTV no solo transmitió música, sino que construyó un lenguaje visual propio, impulsó carreras artísticas y transformó el videoclip en una pieza central de la industria musical. La televisión fue durante décadas el lugar donde se estrenaban canciones, se marcaban modas y se consolidaban íconos culturales.

El impacto del avance digital

Sin embargo, el avance de las plataformas digitales y el consumo bajo demanda terminó desplazando ese modelo. YouTube, las redes sociales y los servicios de streaming modificaron los hábitos del público, reduciendo el peso de la televisión lineal como medio para acceder a la música.

El apagón de estas señales no significa la desaparición total de la marca MTV, que continuará activa con su canal principal y otros contenidos centrados en entretenimiento y formatos no musicales. Aun así, la decisión confirma el cierre definitivo de la etapa que hizo de la cadena un referente mundial de la música audiovisual.

Nostalgia en redes sociales

En redes sociales, la despedida estuvo cargada de nostalgia. Muchos usuarios recordaron maratones de videos, estrenos esperados y épocas en las que la música se descubría esperando frente al televisor.

Con el cierre de estas señales, MTV deja atrás el concepto de "música en televisión" y sella el final de una era que marcó la historia de la cultura popular.