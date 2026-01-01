Mariposas de Acero regresará a escena en 2026 en el centenario de Minerva Mirabal

Desde su estreno, Mariposas de Acero ha sido reconocida por su aporte a la memoria colectiva, al conjugar teatro musical, danza y música para narrar una de las páginas más dolorosas y trascendentes de la historia dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El musical Mariposas de Acero volverá a los escenarios en 2026, cuando justamente se conmemora los 100 años del nacimiento de Minerva Mirabal, figura esencial de la historia dominicana y símbolo de la lucha contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta de Instagram del musical, aunque sin que hasta el momento se haya revelado la fecha.

Se trata de un musical del productor y gestor cultural Waddys Jaquez, junto al cantautor Pablo García, el cual destaca por su valor histórico y artístico, concebido como un homenaje escénico a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como "Las Mariposas", cuyo legado trascendió las fronteras nacionales y se convirtió en referente universal de resistencia, dignidad y derechos humanos.

Desde su estreno, Mariposas de Acero ha sido reconocida por su aporte a la memoria colectiva, al conjugar teatro musical, danza y música para narrar una de las páginas más dolorosas y trascendentes de la historia dominicana.

La puesta en escena ha logrado acercar a públicos diversos, especialmente a las nuevas generaciones, a la vida y el pensamiento de las hermanas Mirabal.

El retorno del musical en 2026 se inscribe dentro de un contexto de conmemoración y reflexión histórica, en el que el arte vuelve a asumir un rol fundamental como vehículo de memoria, identidad y conciencia social.

Minerva Mirabal, cuyo pensamiento político y firmeza ética marcaron el rumbo de la resistencia, continúa siendo una de las figuras más influyentes del imaginario cultural dominicano.

Una puesta en escena de expectativa

Aunque aún no se han ofrecido detalles sobre el elenco y espacios de presentación, la reposición de Mariposas de Acero se perfila como uno de los acontecimientos culturales más relevantes del calendario artístico de 2026, reafirmando el teatro como un espacio de encuentro entre el arte y la historia.

En 2022 la presentación contó con un montaje teatral que mantuvo al público cautivo en cada una de las 45 escenas presentadas y logró combinar a la perfección a 23 actores -algunos con papeles únicos y otros dando vida hasta a cuatro personajes-, con canciones, bailes, actuaciones y un poderoso mensaje:

"Que jamás se vuelvan a repetir las dictaduras ni el abuso contra la mujer".