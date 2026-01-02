El Día de Reyes llenará de magia las calles de la Ciudad Colonial

La cabalgata de los Reyes Magos inicia en la Avenida Mella. ( DIARIO LIBRE/JOSÉ ALEXANDER ARIAS )

El lunes 5 de enero, a partir de las 6:00 de la tarde, las calles de la Ciudad Colonial se convertirán nuevamente en el escenario del emblemático desfile del Día de Reyes, organizado por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional con el respaldo de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Más que un simple recorrido, este desfile es una celebración profundamente arraigada en la memoria cultural de la ciudad.

No en vano, se realiza de manera ininterrumpida desde 1948, consolidándose como una de las tradiciones urbanas más antiguas y queridas por generaciones de capitaleños.

Como cada año, Melchor, Gaspar y Baltasar serán los protagonistas indiscutibles.

Los Reyes Magos recorrerán a caballo algunas de las principales calles del centro histórico de la ciudad, acompañados por la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos y de un animado grupo de bailarines y expositores que llenarán el trayecto de ritmo, color y alegría.

El recorrido iniciará en el Cuartel General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Desde allí avanzará por la calle Emilio Prud´Homme hasta la avenida México, para luego continuar por la calle Duarte. Más adelante, la caravana seguirá por la avenida Mella, doblará en la calle Arzobispo Meriño, atravesará la emblemática calle El Conde y finalizará en el Parque Colón, punto de encuentro para el gran cierre de la jornada.

Actividades y cierre del desfile

Al concluir el desfile, el público podrá disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales, además de la tradicional distribución de golosinas y helados para los niños, un detalle que mantiene vivo el espíritu familiar de la celebración.

El intendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta fiesta popular y agradeció el apoyo de la alcaldesa Carolina Mejía, cuyo respaldo ha sido fundamental para preservar esta tradición.

Más allá del espectáculo, el desfile del Día de Reyes representa un ritual compartido al que familias completas regresan año tras año, reafirmando un evento que conecta generaciones y mantiene viva la esencia cultural del corazón histórico de la ciudad.