Raquel Arbaje solicita que el Día de Reyes sea inamovible y hace un llamado a los legisladores

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, durante una actividad oficial. ( FUENTE EXTERNA )

A propósito de la celebración del Día de Reyes, que se conmemora este lunes debido al traslado de la fecha por disposición legal, la primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, expresó su deseo de que la festividad vuelva a celebrarse en su fecha original, el 6 de enero de cada año.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Arbaje manifestó su interés en que el Día de la Epifanía o de los Santos Reyes Magos sea inamovible en el calendario nacional y llamó la atención de los legisladores sobre el tema.

"Feliz domingo a todos. ¡Cómo me gustaría que el Día de la Epifanía o de los Santos Reyes Magos fuera inamovible!. Creo que lo he manifestado años atrás; ojalá algún legislador o legisladora quisiera proponerlo. Un abrazo", escribió la primera dama.

En la República Dominicana, el Día de Reyes tiene como fecha tradicional el 6 de enero, pero desde hace años se aplica una disposición legal que permite mover algunas festividades al lunes más cercano, en este caso al 5 de enero, con el objetivo de crear fines de semana largos.

Desfile tradicional en la Ciudad Colonial

Con motivo de la celebración, este lunes se realizará el tradicional desfile del Día de Reyes en la Ciudad Colonial, organizado por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, con el respaldo de la Alcaldía del Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/desfile-7543c906.jpg El desfile de los Reyes Magos se realizará este lunes en la Ciudad Colonial. (ARCHIVO)

De acuerdo con informaciones publicadas por Diario Libre, el desfile está programado para comenzar a las 6:00 de la tarde y recorrerá varias calles del centro histórico, con la participación de Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por la banda de música del Cuerpo de Bomberos y grupos artísticos.

El evento, que se celebra de manera ininterrumpida desde 1948, es considerado una de las tradiciones culturales más antiguas de la capital y cada año reúne a familias completas que acuden a presenciar el recorrido y las actividades organizadas para los niños.

Antecedentes legales del traslado del feriado

La discusión planteada por la primera dama reabre el debate sobre la conveniencia de mantener el traslado de fechas festivas o preservar el valor histórico y cultural de celebraciones como el Día de Reyes, profundamente arraigada en la tradición dominicana.

La práctica de mover la celebración del Día de Reyes al lunes más cercano tiene su base legal en la Ley 139-97, promulgada en 1997, que establece el traslado de determinados feriados que caen a mitad de semana con el objetivo de promover el descanso continuo y el turismo interno.

En aplicación de esta normativa, cada año el Ministerio de Trabajo emite comunicados oficiales en los que precisa la fecha en que se disfrutará el feriado. En 2023, por ejemplo, el Día de Reyes fue trasladado al 9 de enero, mientras que en 2026 la festividad se conmemora este lunes 5 de enero.

A lo largo de los años, el tema ha sido objeto de debate legislativo. Se han presentado proyectos de ley en 2014, 2017 y 2025 con el propósito de que fechas consideradas emblemáticas, como el Día de Reyes, el Natalicio de Juan Pablo Duarte y el Día de la Constitución, mantengan su carácter inamovible. Sin embargo, dichas iniciativas no han prosperado y la ley vigente continúa aplicándose.

La disposición legal tiene alcance general y se aplica a todos los establecimientos del país, tanto del sector público como del privado, en cumplimiento de la normativa laboral.

El traslado del feriado del Día de Reyes se mantiene como una política laboral instaurada desde 1997, aunque el debate sobre su impacto cultural y simbólico sigue abierto.