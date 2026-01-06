La caída de un "gran hombre": las profecías de Nostradamus que inquietan en 2026

Ilustración de Michel de Nostredame, conocido como Nostradamus, junto a sus célebres escritos de Les Prophéties, que siguen siendo reinterpretados siglos después. ( FUENTE EXTERNA )

Con el inicio de 2026, las profecías atribuidas a Nostradamus vuelven a circular con fuerza en redes sociales y medios digitales, despertando curiosidad, especulación y escepticismo a partes iguales.

Entre las interpretaciones más difundidas aparecen imágenes inquietantes como "ríos de sangre", "enjambres de abejas" y la caída de un "gran hombre", símbolos que, una vez más, han dado lugar a múltiples lecturas.

Michel de Nostredame, conocido como Nostradamus, fue un médico y astrólogo francés del siglo XVI que publicó en 1555 Les Prophéties, una colección de cuartetas poéticas escritas de forma ambigua y simbólica.

Aunque en sus textos no existen referencias explícitas al año 2026, algunos intérpretes han analizado las cuartetas relacionadas con el número 26 para intentar vincularlas con los acontecimientos actuales.

La caída de un "gran hombre"

Una de las frases más comentadas menciona que "un gran hombre será derribado por un rayo".

Lejos de una lectura literal, esta imagen suele interpretarse como la caída repentina de una figura poderosa, ya sea un líder político, un empresario influyente o una personalidad pública, debido a un escándalo, una crisis institucional o un giro inesperado de los acontecimientos.

En este contexto, algunos analistas informales y usuarios en redes sociales han relacionado simbólicamente esta imagen con figuras políticas contemporáneas como Donald Trump, protagonista recurrente de controversias legales y electorales en Estados Unidos, y Nicolás Maduro, recientemente capturado por EE. UU. junto a su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico. No obstante, algunos especialistas aclaran que estas asociaciones no tienen sustento histórico directo en los textos originales.

"Ríos de sangre" y conflictos

Otra cuarteta menciona que una región llamada Ticino estaría "inundada de sangre", lo que tradicionalmente se ha vinculado con violencia o conflictos armados.

Sin embargo, interpretaciones menos alarmistas sugieren que podría tratarse de una metáfora relacionada con avances médicos, como el crecimiento en el uso de sangre o células madre para tratamientos científicos, especialmente en Europa.

También aparecen referencias a enfrentamientos en el mar, que algunos analistas asocian con tensiones geopolíticas actuales en zonas estratégicas, aunque los expertos recuerdan que se trata de símbolos abiertos y no de anuncios concretos.

El enigma del enjambre de abejas

La imagen del "enjambre de abejas" es una de las más llamativas. Para ciertos de intérpretes, representa movimientos sociales masivos, ideologías colectivas o procesos de movilización política, más que una plaga literal de insectos.

Entre el mito y la cultura popular

Académicos e historiadores coinciden en que las cuartetas de Nostradamus son deliberadamente vagas, lo que permite adaptarlas a casi cualquier contexto histórico. La mayoría rechaza la idea de que tuviera poderes proféticos reales y atribuye las supuestas "predicciones acertadas" a interpretaciones forzadas o traducciones imprecisas del francés del siglo XVI.

Más que anuncios del futuro, las profecías de Nostradamus se han consolidado como un fenómeno cultural que resurge cada año, especialmente en momentos de incertidumbre global.

En 2026, vuelven a generar debate y reflexión, aunque sin ofrecer certezas comprobables.

Leer más Nostradamus y sus 7 inquietantes profecías para el 2025